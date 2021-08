Microsoft Edge 92 dla Androida już jest. Jakie nowe funkcje dostaniemy?

Microsoft Edge 92 oparty na najnowszej wersji Chromium jest już dostępny dla Androida. Jeśli szukasz nowej przeglądarki, może się ona okazać prawdziwą perełką.

Jeśli szukasz nowej przeglądarki internetowej na Androida, to powinieneś wypróbować Microsoft Edge. Ta przeglądarka jest oparta na tym samym silniku, który zasila Google Chrome. Edge 92 jest kompatybilny z Androidem 5.0 i nowszymi urządzeniami, a także posiada kilka nowych i ciekawych funkcji.

Jeśli masz konto Microsoft, to pewnie wiesz, że możesz mieć dostęp do swojej historii przeglądania i kart na różnych urządzeniach. Microsoft Edge 92 umożliwia udostępnianie kart między urządzeniami z Windows, macOS i Android. Aby korzystać z tej funkcji, musisz używać tego samego konta Microsoft na wszystkich swoich urządzeniach.

Zobacz również:

Żeby wypróbować funkcję, kliknij trzy kropki menu i wybierz opcję Wyślij do urządzeń - wybierz jedno ze swoich urządzeń. Już nie musisz kopiować adresu URL na komputerze i wysyłać go e-mailem, żeby otworzyć link na telefonie. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na ekranie i wybrać opcję Wyślij stronę do urządzeń a następnie kliknąć nazwę urządzenia.

Oprócz możliwości współdzielenia kart, Microsoft Edge otrzymał również ulepszenia wydajności, integrację z Microsoft Translator, Microsoft Defender Smartscreen, narzędzie do robienia zrzutów ekranu (poprzez menu udostępniania) i drobne poprawki UI. Aby pobrać i zainstalować Edge 92, należy odwiedzić Sklep Play i sprawdzić dostępność aktualizacji.

Polecamy: Android 12 - nowości, funkcje, data premiery, kompatybilność

Źródło: Windowslatest.com