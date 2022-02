Microsoft Edge 98 już jest. Przynosi Pasek Edge

Microsoft wypuścił kolejną stabilną wersji swojej przeglądarki. Przyglądamy się nowościom, które przynosi.

Microsoft testował Pasek Edge (czyli Edge Bar) prawie przez rok, a teraz wprowadza go jako stały element przeglądarki. A czym on właściwie jest? Mamy tu do czynienia z ruchomym widżetem, który można umieścić w dowolnym miejscu, aby zyskać szybki dostęp do swoich ulubionych stron i witryn. Na początku znajduje się po prawej stronie, można umieścić go również na pasku zadań. Domyślne ustawienie to spersonalizowany kanał wiadomości - coś w rodzaju widżetu Nowości i zainteresowania, który Microsoft umieścił na pasku Windows 10 i Windows 11. Można oczywiście dowolnie go zmieniać, dopasowując do swoich zainteresowań.

Pasek Edge. Fot.: Microsoft

Aby aktywować Pasek Edge należy wejść do Ustawień przeglądarki, a tam wybrać Pasek przeglądarki Edge i zadecydować o jego konfiguracji.

Zobacz również:

Fot.: H Tur/PC World

Druga nowość w Edge to Tryb Wydajności. Ma pozwolić na dłuższy czas pracy na baterii. Robi to zmniejszając zużycie RAM i procesora. Funkcja ta musi być włączona w ustawieniach przeglądarki - znajduje się w dziale System i wydajność.

Fot.: H Tur/PC World

Śledzenie gier - ale nie chodzi tu o gry komputerowe czy konsolowe. Funkcja ta służy do bycia na bieżąco z wydarzeniami sportowymi, co w okresie Igrzysk Zimowych jest bardzo praktyczne. Najnowsze informacje dostępne są poprzez witrynę MSN Sport.

Fot.: H Tur/PC World

Z pomniejszych zmian - zostały poszerzone funkcje i porady, z których można dowiedzieć się, jak zoptymalizować działanie Edge, pojawia się generator silnych haseł oraz opcja ich zapamiętywania i automatycznego wypełniania odpowiednich formularzy na stronach i usługach. Tu warto zacytować wyjaśnienie Microsoftu co do działania funkcji:

Istnieją dwa sposoby aktualizowania zapisanych haseł z programu Ustawienia Microsoft Edge:

Przejdź do edge://settings/passwords/passwordMonitor hasło, a następnie wybierz pozycję Zmień obok hasła, które ma zostać zaktualizowane;

Przejdź do edge://settings/passwords i obok hasła, które ma zostać zaktualizowane, wybierz pozycję Więcej akcji > Zmień.

Ostatnią wartą uwagi wzmianką jest dodanie obsługi Microsoft 365 bezpośrednio w przeglądarce. Ogólnie zmiany są bardzo ciekawe i z pewnością pomogą Edge w zdobyciu większej ilości rynku. Możesz przetestować je już teraz - wejdź do ustawień przeglądarki, wybierz Pomoc i opinia, a następnie Microsoft Edge - informacje. Po aktualizacji niezbędne będzie jej ponowne uruchomienie w celu wprowadzenia zmian.

W moim przypadku zmiany zostały wprowadzone przy drugim uruchomieniu, więc jeśli nie zobaczysz nowości od razu, włączy i wyłącz Edge.

Źródło: Microsoft