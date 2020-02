Microsoft Edge automatycznie zablokuje "potencjalnie niechciane aplikacje"

Najnowsza funkcja blokowania pobierania potencjalnie niechcianych aplikacji dostępna jest dla testerów.

Raczej żaden użytkownik nie lubi bloatware'u - zbędnego oprogramowania na swoich urządzeniach. Nawet, jeżeli zainstalowane aplikacje nie są szkodliwe, to po co nam one, skoro i tak z nich nie skorzystamy? Problemem tym zamierza zająć się Microsoft.

Źródło: microsoft.com

Niezależnie od tego, w jaki sposób i w jakim celu przeglądamy sieć wiele stron internetowych nakłania nas do pobieranie różnego rodzaju "niegroźnego" oprogramowania lub dodatkowych programów, które mają rzekomo ułatwiać pracę z komputerem. Gigant z Redmond mówi stop takiemu działaniu i zabiera się do pracy.

Użytkownicy korzystający z przeglądarki Microsoft Edge opartej na Chromium już niedługo otrzymają nową funkcję. Microsoft opracowuje opcję, która po włączeniu będzie automatycznie blokować "potencjalnie niechciane aplikacje" oraz rozwiązania typu adware.

Programy te najczęściej pobierane są w formie pasków narzędziowych do przeglądarki, rozszerzeń lub trudnych do zamknięcia reklam. Co ważne wszystkie tego typu dodatki łączy jedna cecha - trudno je później odinstalować.

W chwili obecnej najnowsza funkcja anty adware w Microsoft Edge dostępna jest jedynie dla użytkowników testowej wersji przeglądarki po najnowszej aktualizacji.

W przeciwieństwie do niektórych programów Microsoftu w wersjach Beta przeglądarka Edge w kanałach Insider - Beta, Dev i Canary dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, którzy chcą przetestować na własnej skórze najnowsze funkcje przed innymi.

Aby pobrać aplikację Microsoft Edge w wersji Beta nie trzeba rejestrować się w programie Insider Beta. Nie wymagane jest rownież posiadanie samego konta Microsoft.

Wersje Beta przeglądarki Microsoft Edge zazwyczaj aktualizowane są co sześć tygodni. Kanał Dev otrzymuje nowe wersje co tydzień, a Canary praktycznie codziennie.

W chwili obecnej pewne jest, że funkcja blokowania potencjalnie niechcianych aplikacji z pewnością trafi do oficjalnej, stabilnej wersji przeglądarki Microsoft, ale nie wiemy jeszcze kiedy się to stanie.

Źródło: techspot.com