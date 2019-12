Microsoft Edge beta na Androida umożliwia synchronizację z Edge Chromium i stabilną wersją Edge

Zaktualizowana wersja przeglądarki na Androida oferuje nowe menu i pozwala lepiej zarządzać synchronizacją.

Microsoft zaktualizował Edge'a na Androida. Przeglądarka otrzymała nowe menu, które dostępne było dla wybranych użytkowników od około dwóch miesięcy. Dodatkowo można już wybrać pomiędzy synchronizacją z Edge opartym na Chromium, a stabilną wersją przeglądarki.

Źródło: microsoft.com

Przeglądarka Edge dla Androida nadal pozostaje w stadium beta. Ostatnimi czasy pisaliśmy o nowym menu kontekstowym, w którym Microsoft zachęca do ustawienia Edge'a jako główną przeglądarkę sieci w systemie Android. Teraz po ostatniej aktualizacji udostępnianej od 26 grudnia 2019 roku okazuje się, że Edge otrzymał nowe opcje synchronizacji z desktopowymi wersjami programu.

Wśród nowości znalazło się miejsce dla dowolnej zmiany ikon w menu poprzez ich przesuwanie. Dużo istotniejszą zmianą jest jednak dodanie opcji synchronizacji Edge'a z wersją desktopową opartą na silniku Chromium. To istotne, ponieważ stabilna wersja desktopowego Edge'a na Chromium zostanie wprowadzona już 15 stycznia 2020 roku, więc wprowadzenie tej opcji było niezbędne.

Od teraz użytkownicy mogą wybrać synchronizacje swoich zakładek pomiędzy nową wersją Edge'a opartą na Chromium, a obecną, stabilną wersją przeglądarki. Microsoft poinformował, że docelowo nowa wersja przeglądarki Edge opartej na Chromium nie będzie synchronizować się z dotychczasowym Edge'm. Dodatkowo gigant z Redmond zadbał o to, aby Edge w wersji stabilnej pracował na tej samej wersji Chromium, co przeglądarka Chrome w wersji stabilnej. Zapewni to większą kompatybilność z dodatkami i rozszerzeniami, które pisane były z myślą o przeglądarce Chrome.

Źródło: neowin.net, techdows.com