Microsoft Edge na Androida pomaga oszczędzić pieniądze

Przeglądarka Edge od dłuższego czasu posiada funkcję wspierającą zakupy online i jak się okazuje, firma Microsoft postanowiła rozszerzyć jej możliwości także na Androidzie.

W zeszłym roku firma Microsoft wprowadziła do Edge nową funkcję o nazwie "Zakupy", która pokazuje kupony dostępne na stronie oraz porównuje ceny z innymi sklepami. W przeglądarce jest ona automatycznie włączona i według naszych testów aktywuje się tylko na popularnych stronach zakupowych takich jak Dell, Razer i tym podobne. Jak się okazuje, firma Microsoft postanowiła nową funkcję wprowadzić również na urządzenia mobilne do przeglądarki Edge na Androida.

Do tej pory z pomocnika zakupowego korzystać mogli tylko użytkownicy korzystający z przeglądarki Edge dedykowanej komputerom. Po ostatniej aktualizacji do tej grupy dołączą także Ci używający smartfonów z Androidem. Funkcja "zakupy" wykorzystuje wyszukiwarkę Bing do analizowania popularnych platform handlu elektronicznego oraz stron z rabatami kuponowymi. Dzięki tej analizie, przeglądarka po odwiedzeniu przez nas witryny zakupowej wyświetla kody dostępnych kuponów rabatowych.

Warto podkreślić, funkcja "Zakupy" działa najlepiej na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Wielkiej Brytanii. Zdarza się jednak, że i w Polsce działa ona bezproblemowo. Co prawda "Zakupy" są dopiero raczkującą opcją wspomagającą zakupy online, ale firma Microsoft już zapowiada stałe rozszerzanie jej możliwości.

