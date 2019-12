Microsoft Edge na Androida próbuje wymusić ustawienie domyślnej przeglądarki

Edge na Androida otrzymał irytującą funkcjonalność.

Microsoft już nie raz ukarany został za monopolistyczne podejście. Z tego właśnie względu na rynku pojawiły się systemy operacyjne Windows w wersji N. Również system Android od jakiegoś czasu nie faworyzuje tak bardzo przeglądarki Google Chrome, jak dotychczas. Jak widać, sytuacją tą próbuje wykorzystać gigant z Redmond.

Microsoft nawet pomimo zmiany rdzenia Edge na Chromium nie zmienia swoich przyzwyczajeń. Najnowsza wersja przeglądarki Edge na urządzenia pracujące pod kontrolą Androida pyta użytkownika o ustawienie przeglądarki Edge na domyślną tak, jak robiła to w systemie Windows 10.

Wersja beta przeglądarki Edge zyskała nowy monit, który dokucza użytkownikom prosząc ich o ustawienie opcji "zawsze przeglądaj z Edge" oraz oferuje instrukcję obsługi pokazującą, jak ustawić Edge, jako domyślną przeglądarkę sieciową.

To, że Microsoft promuje własne produkty nie jest niczym nowym i nie powinno dziwić. Starsze wersje Windowsa posiadały tak zaprogramowanie Ustawienia, że wielu użytkowników myliło się przy zmianie domyślnej przeglądarki, czego konsekwencją było pozostawienie Edge'a jako systemowej przeglądarki stron internetowych.

Microsoft przygotowuje się do wprowadzenia Edge'a opartego na Chromium dla większego grona odbiorców. Udostępnienie tej aktualizacji planowane jest na 15 stycznia. Tymczasem aplikacja Edge na Androida otrzymała możliwość prośby użytkowników o ustawienie jej jako domyślnej przeglądarki sieciowej w systemie. Jeżeli użytkownik na wyskakującym "Always browse with Microsoft Edge" kliknie, że chce, aby Microsoft Edge był domyślną przeglądarką sieciową pojawi się okno otwórz za pomocą. Kolejnym krokiem jest kliknięcie zapamiętaj mój wybór i wyszukanie Microsoft Edge na liście dostępnych aplikacji. Po jej wybraniu stanie się ona domyślną przeglądarką internetową na urządzeniu. Oznacza to, że po kliknięciu w jakikolwiek link do strony WWW zamiast przeglądarki Google Chrome otworzy się Microsoft Edge.

