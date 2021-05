Microsoft Edge nie takie złe? Po aktualizacji otrzyma kilka nowych funkcji

Przeglądarka systemu Windows 10 w końcu doczekała się funkcji słownika on-line. Ponadto Microsoft również pracuje nad mini menu kontekstowym i ulepszonym narzędziem do monitorowania haseł.

Microsoft obecnie testuje te nowe funkcje w wersji Canary opartej na Chromium spin Edge. Włączyć je będzie można w menu Ustawienia.

Funcja mini menu pozwoli korzystać z przydatnych poleceń podczas edycji tekstu w Edge. Do tej pory funkcja ta była dostępna tylko podczas przeglądania plików PDF.

Dzięki pojawieniu się mini menu, Microsoft Edge otrzymał również funkcje słownika. Teraz można zaznaczyć słowo i od razu uzyskać definicję ze źródeł obsługiwanych przez Bing. Funkcja ta nie jest zarezerwowana wyłącznie dla stron internetowych - to samo można zrobić, na przykład z plikiem PDF, wystarczy otworzyć go w Edge'u. Po włączeniu nie trzeba kopiować słowa, wklejać go w innej karcie, a następnie szukać w Google / Bing. Zobacz zrzut ekranu:

Po raz pierwszy ta funkcja została dodana w starszej wersji Edge w 2019 roku, ale była usunięta, gdy Micorosft przeszedł na Edge oparty na Chromie. Obecnie firma próbuje przywrócić kilka fukncji w swojej przeglądarce.

Jedną z nich jest też Monitor haseł, który w Microsoft Edge ma być jeszcze lepszy. Monitor haseł w Edge będzie informować użytkowników, gdy jedno z haseł zostanie zaatakowane. Później również będzie mógł ujawnić słabe i ponownie używane hasła na kontach. Microsoft wierzy, że ta funkcja pozwoli użytkownikom być na bieżąco ze standardami bezpieczeństwa online.

