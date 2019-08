Microsoft Edge oparty na Chromium w wersji Beta

Microsoft zapowiada, że obecna wersja jest stabilna i odpowiednia do codziennego użytku.

Microsoft Edge to przeglądarka sieciowa, która zadebiutowała razem z Windowsem 10 w 2015 roku. Edge jest domyślną przeglądarką w najnowszym systemie Windows i zastępuje Internet Explorer 11. Program ten został napisany zupełnie od nowa i nie jest dostępny na starsze wersje systemu operacyjnego z Redmond. Udostępniono również wersje na konsolę Xbox One oraz urządzenia mobilne z Androidem i iOS.

Program otrzymał opcje rozbudowanej synchronizacji, a także lepsze zabezpieczenia.

Microsoft zaczął również rozwijać wersję przeglądarki Chrome opartej na Chromium. Wersja ta osiągnęła już status Beta. Producent deklaruje, że program nadaje się do codziennego użytkowania na komputerach z systemem Windows oraz macOS.

Źródło: microsoft

Nowy kanał Beta pozwala użytkownikom na pobieranie nowej wersji programu co sześć tygodni i dołącza do istniejącego już kanału cotygodniowych aktualizacji (Dev Chanel) oraz edycji Canary, które aktualizowane są jeszcze częściej.

Oparty na Chromium Edge korzysta z tego samego silnika renderingu co Google Chrome, ale nie obyło się bez kilku zmian.

Microsoft przygotowuje się powoli do stopniowego wycofania z rynku wersji Edge'a opartej na silniku EdgeHTML. Zastąpi ją program zbudowany w oparciu o Chromium. Dzięki temu użytkownicy będą mogli skorzystać z potężnej bazy rozszerzeń i wtyczek dostępnych na przeglądarki Google Chrome. Microsoft liczy, że dzięki tym funkcjonalnością na Edge'a przesiądzie się sporo osób.

Kanał Beta jest ostatnim krokiem do udostępnienia oficjalnej wersji przeglądarki Edge opartej na Chromium. Nastąpi to w bliżej nieokreślonej przyszłości. Kanał Beta mimo iż nadal oferuje rozwojową wersję oprogramowania, to zawiera znacznie mniej błędów i usterek niż aktualizacje wydawane w cyklu cotygodniowym (deweloperskim) i Canary.

Nowa wersja Edge'a może być skonfigurowana tak, aby zapobiegać śledzeniu użytkownika na trzech poziomach: podstawowym (basic), zbalansowanym (balanced) oraz restrykcyjnym (strict). Ma to pomóc blokować pliki cookies i umożliwić użytkownikom prywatne przeglądanie stron internetowych. Wersja Edge'a oparta na Chromium posiada również możliwość uruchomienia przeglądarki Internet Explorer jako zakładkę Microsoft Edge. Funkcja ta została ogłoszona już wcześniej.

Microsoft poinformował również, że kolekcje mogą być testowane w kanale Canary. Umożliwiają one grupowanie i archiwizowanie stron internetowych do późniejszego przeglądania. Jest to rozwiązanie podobne do programu Pocket, który pozwala zapisywać artykułu offline do pamięci urządzenia.