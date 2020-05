Microsoft Edge otrzymuje integrację z Pinterest

Na konferencji Build 2020 Microsoft zapowiedział nowe funkcje w przeglądarce Edge. Już dzisiaj można korzystać z pierwszej - integracji z platformą Pinterest. Jest jednak pewne "ale".

Jakież to "ale"? Otóż aby korzystać z integracji z Pinterest na przeglądarce Edge, należy skorzystać z jej edycji Canary. Warto zauważyć, że pozostałe nowości - jak wyszukiwanie na pasku bocznym - pojawią się dopiero w przeciągu kilku kolejnych tygodni. A o co chodzi z Pinterestem? Otóż będzie można dodawać tablice z platformy do Kolekcji, a także pojawią się m.in. sugerowane tablice, które będzie można w dowolnej chwili dodać. Warto zaznaczyć, że działa to dwustronnie - to, co zgromadzisz w Kolekcjach, możesz opublikować na Pintereście (oczywiście potrzebne jest tam konto).

Jeśli korzystasz z Edge w wersji Canary, integrację znajdziesz w tej edycji przeglądarki z numerem 84.0.521.0 (lub wyższym). Jednak jeśli chcesz mieć sugestie tablic, musisz uruchomić tę funkcję ręcznie. W tym celu wejdź w Ustawienia przeglądarki, a następnie do działu Prywatność i usługi. Tam musisz zjechać w dół strony i kliknąć na suwak "Pokaż sugerowane tablice Pinterest w Kolekcjach". Póki co w stabilnej wersji jeszcze tej funkcji nie będzie.

Źródło: Neowin