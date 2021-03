Microsoft Edge rozwiąże Twoje zadania z matematyki. Poznaj Math Solver

Microsoft testuje zaawansowane narzędzie do rozwiązywania zadań w nowej wersji testowej przeglądarki Edge. Funkcja Math Solver pojawiła się już w przeglądarce Edge dla użytkowników kanału Insider.

Microsoft codziennie aktualizuje przeglądarkę Microsoft Edge w wersji Canary. Jest to najmniej stabilne wydanie, które jako pierwsze otrzymuje nowe funkcje. Później trafiają one do przeglądarki w wersji Dev oraz Beta. Dopiero po przetestowaniu nowych rozwiązań w kanale Insider trafiają one do wszystkich użytkowników.

Math Solver w Microsoft Edge Źródło: reddit.com

Najnowsza wersja przeglądarki Microsoft Edge Canary posiada wbudowaną funkcję Math Solver, która pozwala na obliczanie skomplikowanych równań i zadań matematycznych wprost z przeglądarki.

Użytkownik Reddita o nicku Leopeva64-2 zauważył nową opcję w ustawieniach. Po przejściu do sekcji Settings > Apparence zauważył przycisk Show Math Solver. Wywołuje on nową funkcję, która pojawiła się u wybranych użytkowników przeglądarki Microsoft Edge Canary.

Po uruchomieniu funkcji Math Solver możemy wpisać równanie lub otworzyć okno, które pozwala przechwycić równanie z ekranu naszego komputera.

Math Solver po chwili namysłu przedstawia wynik równania wraz z odpowiednimi działaniami, które zostały wykonane, aby go uzyskać. Funkcjonalność rozwiązania jest podobna do popularnej usługi WolframAlpha.

Nowe rozwiązanie będzie szczególnie przydatne dla uczniów i studentów. Wbudowanie funkcji bezpośrednio w przeglądarkę Microsoft Edge pozwala na zwiększenie wydajności obliczeń. Math Solver radzi sobie ze znacznie bardziej zaawansowanymi działaniami i formułami, niż kalkulator wbudowany w systemem operacyjny Windows 10.

Źródło: neowin.net