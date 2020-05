Microsoft Edge sugeruje korzystanie z wtyczek dla Chrome

Chociaż Microsoft stworzył własny sklep z rozszerzeniami dla Edge, w najnowszej edycji przeglądarki zachęca użytkowników, aby korzystali z tych pisanych na Chrome.

W najnowszej edycji Edge dla deweloperów, czyli Edge Canary, pojawiła się pewna nowość. Na stronie z rozszerzeniami widzimy wszystkie zainstalowane, a także informację o tym, że jeszcze lepsze znajdują się w Chrome Web Store. Jest tam od razu link, przekierowujący użytkownika do strony Google, na której znalazły się rozszerzenia dla przeglądarki Chrome. Znajduje się on dokładnie pod przyciskiem przenoszącym do własnego sklepu Edge z rozszerzeniami. To bardzo pozytywne, ponieważ na Chrome istnieją tysiące dodatków, podczas gdy liczba wtyczek i rozszerzeń pisanych specjalnie pod kątem Edge jest znacznie mniejsza.

Źródło: Neowin

Jeśli korzystasz z Edge, w celu umożliwienia działania rozszerzeń spoza sklepu producenta musisz udzielić na to zezwolenia. W tym celu kliknij na menu, opcję Rozszerzenia, a następnie kliknij w lewym, dolnym rogu na przełącznik.

Następnie musisz potwierdzić, że zezwalasz na używanie rozszerzeń spoza sklepu Microsoftu. Zachęta do korzystania ze sklepu Chrome pojawi się w kolejnym stabilnym wydaniu przeglądarki. Nie jest to co prawda rzecz niezbędna do życia, jednak dla użytkowników nie orientujących się w różnicy pomiędzy ilościami rozszerzeń na obie przeglądarki może być to bardzo praktyczna sugestia.

