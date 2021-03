Microsoft Edge w końcu trafi na Xbox Series S/X. Obsługa Stadia w drodze

Microsoft testuje przeglądarkę Edge na swoich konsolach nowej generacji. Rozwiązanie może zaoferować obsługę Google Stadia. Co z rozszerzeniami znanymi z Google Chrome?

Konsole nowej generacji posiadają potężne podzespoły, ale jeżeli chcesz przeglądać na nich internet to i tak prawdopodobnie sięgniesz po komputer. Niestety konsole do gier w dalszym ciągu nie posiadają zaawansowanych przeglądarek internetowych. Może się to wkrótce zmienić dzięki firmie Microsoft.

Xbox Series X

Na konsolach Xbox Series S/X inżynierowie testują specjalna wersję przeglądarki Microsoft Edge opartej na silniku Chromium zaprojektowaną specjalnie z myślą o konsolach do gier.

Portal The Verge dotarł do informacji, które sugerują, że Edge na Xbox skorzystani z silnika Chromium, ale przeglądarka nie zaoferuje wszystkich funkcji z wersji znanej na komputery z Windows 10.

Silnik Chromium przyda się do obsługi Google Stadia. Nie powinno być również problemu z usługami strumieniowego przesyłania obrazu i dźwięku takimi, jak Discord czy Skype.

the latest Xbox Alpha skip ahead build includes the Chromium version of Microsoft Edge pic.twitter.com/C34d59UYuJ — Tom Warren (@tomwarren) March 6, 2021

W chwili obecnej przeglądarka Microsoft Edge testowana jest na niewielkiej liczbie użytkowników Alpha Skip-Ahead. Rozwiązanie to powinno wkrótce trafić do wszystkich użytkowników, ale musimy uzbroić się w cierpliwość. Testy trwać będą jeszcze co najmniej kilka tygodni.

Źródło: slashgear.com