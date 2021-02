Microsoft Edge z nowym trybem dla dzieci. Jak wygląda i co oferuje?

Microsoft testuje nowy tryb dla dzieci w przeglądarce Edge. Rozwiazanie to ma pomóc rodzicom zapewnić bezpieczeństwo dzieci w sieci i ułatwić im przeglądanie popularnych portali. Jak wygląda tryb dla dzieci w Microsoft Edge i kiedy zostanie udostępniony?

Wczoraj w godzinach popołudniowych Microsoft zaprezentował tryb dla dzieci wbudowany w przeglądarkę Edge. Rozwiązanie to posiada wbudowane dodatkowe zabezpieczenia, które chronią najmłodszych przed niebezpieczeństwami czyhającymi w internecie. Tryb Kids Mode jest obecnie dostępny dla użytkowników kanałów Dev i Canary w programie Windows Insider.

Microsoft Edge

Tryb dla dzieci w przeglądarce Microsoft Chrome oferuje niestandardowe motywy przeglądarki, które mają zachęcić i jednocześnie ułatwić dzieciom korzystanie z sieci. W oprogramowaniu znajdziemy również materiały poradnikowe, które wyjaśniają, jak bezpieczenie korzystać z internetu. Przeglądarka Microsoft Edge w trybie Kids Mode posiada uruchomioną funkcję Bing SafeSearch oraz rygorystyczne ustawienia zapobiegające śledzeniu.

Microsoft przekazał, że tryb Kids Mode został zaprojektowany specjalnie z myślą o młodszych dzieciach w wieku od 5 do 12 lat.

Tryb dziecięcy można łatwo uruchomić z wykorzystaniem selektora profili w przeglądarce Edge. Co ważne nie wymaga on skonfigurowania specjalnego konta dla dziecka, więc możemy uruchomić go w każdej chwili. Wyjście z trybu Kids Mode odbywa się po podaniu zdefiniowanego wcześniej hasła. Dodatkowo rodzice mogą odblokować wybrane witryny, które są domyślnie blokowane przez tryb dla dzieci.

Oprogramowanie uwzględnia tak zwaną "dozwoloną listę", która pozwala odwiedzić dzieciom wybrane przez rodziców strony, które domyślnie mogą być blokowane przez przeglądarkę Microsoft Edge z uruchomionym trybem dla dzieci.

Microsoft z czasem zamierza dodać kolejne funkcje do trybu dziecięcego. W chwili obecnej trwa zbieranie opinii od użytkowników zarejestrowanych w programie Insider. Gigant z Redmond nie przekazał jeszcze, kiedy funkcja zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom.

Źródło: windowscentral.com