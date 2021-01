Microsoft Edge z nowym zarządzaniem pobraniami

Microsoft niespodziewanie wprowadził nowe rozwiązania do mechanizmów związanych z pobieraniem plików. Ma być wygodniej i z możliwością wstrzymywania.

Edge z silnikiem Chromium cieszy się obecnie dużą popularnością, którą umacniają kolejne nowe funkcje. Pierwsi dostają je uczestnicy programu Windows Insider, a także osoby pobierające edycje dostępne w kanale Canary. To właśnie w tym ostatnim przypadku pojawia się nowe zarządzanie pobraniami. Przede wszystkim będzie można odczepić okienko pobrań od przeglądarki i przesuwać w dowolne miejsce ekranu, zmieniając jego kształty, ponadto pojawią się opcje znane z innych przeglądarek, czyli wstrzymanie i ponowne pobieranie pliku. Będzie wyglądać to tak, jak na poniższych zrzutach ekranu:

Trzeba przyznać, że jest to znacznie wygodniejsze od obecnie zastosowanych mechanizmów i z pewnością ułatwi życie przede wszystkim osobom, które pobierają z sieci dużą ilości plików. Ponieważ jak na razie funkcje te pojawiły się w edycji Canary, oznacza to, że do stabilnej wersji Edge dla wszystkich trafią dopiero za jakiś czas - do kilku tygodni. Wszystko wskazuje na to, że warto czekać.

Źródło: MS Power User