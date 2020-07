Microsoft Flight Simulator na nowych materiałach z rozgrywki prezentuje się znakomicie

Poznaliśmy kolejne szczegóły na temat Microsoft Flight Simulator. Gra otrzyma tryb VR i liczne aktualizacje.

Twórcy Microsoft Flight Simulator - Asobo Studio, postanowili ujawnić ostatnie szczegóły związane ze swoją wielką produkcją. Przede wszystkim, zespół deweloperski nie ukrywa, że Flight Simulator możemy traktować jak "grę jako usługę". Projekt ten będzie rozwijany przez wiele lat.

Darmowe aktualizacje będą trafiać do gry regularnie co miesiąc. Oprócz standardowych usprawnień czy poprawek, będą one zawierały również aktualizację mapy gry. Asobo Studio podkreśla, że zależy im na stworzeniu jak największej liczby prawdziwych lotnisk, tak aby gracze mogli odwiedzić w grze dobrze im znane miejscówki.

Oczywiście nie zabraknie również płatnych DLC, które wprowadzą do gry m.in. nowe maszyny, misje czy wspomniane już lotniska. Microsoft Flight Simulator od dnia premiery otrzyma wsparcie dla technologii VR. Niestety, wirtualna rzeczywistość będzie dostępna za sprawą tylko jednego, konkretnego zestawu gogli - HP Reverb G2. Twórcy zapowiadają jednak, że w przyszłości możliwe będzie korzystanie również z innego sprzętu do VR.

Przy okazji dzisiejszych rewelacji, liczne serwisy branżowe opublikowały nowe materiały z rozgrywki. Co tu dużo pisać - Microsoft Flight Simulator zapowiada się rewelacyjnie.

Microsoft Flight Simulator zadebiutuje już 18 sierpnia. Produkcja będzie dostępna wyłącznie na PC. Wymagania sprzętowe i dostępne wersje gry możecie sprawdzić tutaj.