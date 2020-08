Microsoft Flight Simulator najlepszą grą 2020 roku? Poznaliśmy pierwsze oceny

Choć oficjalna premier Microsoft Flight Simulator odbędzie się dopiero jutro, to już dzisiaj możemy zapoznać się z opiniami pierwszych recenzentów.

Już jutro, każdy sympatyk podniebnych wojaży będzie mógł sięgnąć po najnowszą odsłonę serii Microsoft Flight Simulator. Jeśli obawialiście się o jakość produkcji, to możemy was uspokoić - pierwsze recenzje gry sugerują, że mamy do czynienia z arcydziełem.

W serwisie Metacritic, zbierającym opinie dziennikarzy z całego świata, pojawiło się już 19 recenzji. Obecna średnia uzyskana przez Microsoft Flight Simulator wynosi 94 punkty, co oznacza, że studio Asobo przygotowało najlepszą grę tego roku. Jej wyższość muszą uznać takie produkcje, jak: The Last of Us 2 (93), Half-Life Alyx (92) czy Animal Crossing: New Horizons (90). Co najbardziej chwalą recenzenci?

Ogrom pochwał otrzymała oprawa audio-wizualna. Twórcy w najdrobniejszych szczegółach odtworzyli naszą planetę i pozwolili wirtualnym pilotom na jej swobodne zwiedzanie z poziomu fotela. Doceniono również ilość dostępnych maszyn i wyczuwalne różnice w ich pilotażu, jak również sam symulacyjny system lotu. Najnowszy Microsoft Flight Simulator jest także grą znacznie bardziej przyjazną dla tzw. "casualowych" graczy. Poziom trudności rozgrywki i realizm możemy dowolnie dostosować do naszych potrzeb.

Ta oszałamiająca, niezwykle szczegółowa symulacja jest triumfem zarówno dla doświadczonych graczy, jak i początkujących lotników. - VGC

Powyższymi słowami komplementuje grę Chris Scullion - dziennikarz serwisu videogameschronicle.com (VGC), który przyznał jej najwyższą możliwą ocenę.

Przypomnijmy, że Microsoft Flight Simulator trafi do sprzedaży w trzech wersjach: Standard, Deluxe i Premium Deluxe, każda z nich zaoferuje nam odmienną liczbę dostępnych samolotów i lotnisk. Dodatkowo, już jutro produkcja zawita także do Xbox Game Pass (w wersji Standard).

Poniżej możecie sprawdzić minimalne, niezbędne do uruchomienia Microsoft Flight Simulator, wymagania sprzętowe.

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel i5-4460 lub Ryzen 3 1200

GPU: NVIDIA GTX 770 lub Radeon RX 570 (co najmniej 2GB VRAM)

Pojemność dysku: 150 GB

Pamięć operacyjna: 8 GB RAM

DirectX: 11

Zobacz również: Rockstar traci kluczowego pracownika, co dalej z GTA 6?