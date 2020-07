Microsoft Flight Simulator - ujawniono datę premiery, cenę i wymagania sprzętowe

Microsoft ujawnił datę premiery najnowszej odsłony serii Flight Simulator. Przy okazji poznaliśmy również wszystkie dostępne wersje gry.

Sympatycy podniebnych wojaży mogą już zacierać ręce, premiera Microsoft Flight Simulator odbędzie się już 18 sierpnia. Produkcja trafi w tym dniu wyłącznie na PC. Amerykański producent ujawnił również zawartość wszystkich wersji gry.

Microsoft Flight Simulator: Standard zapewni nam dostęp do 20 samolotów i 30 lotnisk. Wersja Deluxe to już 25 maszyn i 30 miejsc do lądowania. Najbogatsza wersja - Premium Deluxe, zaoferuje aż 30 statków powietrznych i 40 "miejscówek". Niestety, za tą ostatnią przyjdzie nam zapłacić aż 519,99 złotych. Ceny pozostały edycji prezentują się następująco:

Co ważne, posiadacze abonamentu Xbox Game Pass będą mogli skorzystać z podstawowej wersji bez żadnych dodatkowych opłat już w dniu premiery tytułu.

Microsoft oraz twórcy gry - studio Asobo Studio, zaprezentowali również minimalne wymagania sprzętowe Microsoft Flight Simulator:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel i5-4460 lub Ryzen 3 1200

GPU: NVIDIA GTX 770 lub Radeon RX 570 (co najmniej 2GB VRAM)

Pojemność dysku: 150 GB

Pamięć operacyjna: 8 GB RAM

DirectX: 11

