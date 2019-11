Microsoft Ignite - co pokazał Microsoft?

Podczas Microsoft Ignite pokazano rozwiązania, które będą nam towarzyszyć w kolejnych latach. Pokazujemy, co warto wiedzieć!

Spis treści

Nowe Edge już 15 stycznia

Microsoft zaczął od zaprezentowania nowego Edge, które jest już w pełni oparte na silniku Chromium, zyskało również nowe logo. Podano również, że oficjalna, pierwsza edycja ukaże się 15 stycznia. Dowiedzieliśmy się przy tym, że rozwój przeglądarki będzie przebiegać niezależnie od systemu Windows 10, dlatego zyska ona swój samodzielny harmonogram wprowadzania kolejnych wersji. Według obecnej koncepcji, mają ukazywać się co 4-6 tygodni. Edge będzie dostępne dla Windows 10, Windows 7, macOS, Android oraz iOS. Zapowiedziano także, że okres od stycznia do marca 2020 roku to czas, w którym przeglądarka zostanie przetestowana w praktyce przez samych użytkowników.

Pokazano także działanie Collections - funkcji, która pozwoli gromadzić wyniki wyszukiwań, linki do stron oraz treści w wygodnej formie, a następnie eksportować w formie arkusza kalkulacyjnego.

Microsoft Search czyli zaawansowane wyszukiwanie

Microsoft Search to rozwiązanie nazywane "Wyszukiwarką Bing dla biznesu". Pozwala na wyszukiwanie informacji w sieci firmowej (intranecie), łącząc w sobie najlepsze cechy znanych rozwiązań - Delve oraz Outlook Groups. Wyszukiwanie ma być zgodne z polityką bezpieczeństwa każdej firmy. Podobnie jak zwykły Bing, wyszukuje na bazie fraz, jednak w powiązaniu z usługami Microsoft 365, co oznacza, że ma się dostęp także do dokumentów zgromadzonych na maszynach we wspólnej sieci.

Wyszukiwanie w ten sposób określone zostało jako "Project Cortex" - automatycznie dodaje metadane i klasyfikuje znalezione rezultaty, pozwalając na ich łatwiejsze organizowanie oraz udostępnianie.

Na tym nie koniec nowości związanych z Bing - kolejna to dodanie opcji InPrivate do wyszukiwania. Oznacza to coś w rodzaju trybu prywatnego w innych wyszukiwarkach - szukanie danej frazy czy obrazu nie zostanie odnotowane, nie będzie także żadnej historii prowadzonych w ten sposób wyszukiwań, ciasteczka nie zostaną zapisane.

Nowe możliwości w Excelu

W Excelu pojawiły się elementy, mające usprawnić jego obsługę. Insight to funkcja mająca za zadanie wydobywać esencję z danych przy posługiwaniu się nie formułkami, a zwykłym językiem. Jest ona już dostępna dla uczestników programu Office Insider. Wyszukiwanie obejmie nie tylko dokument, w którym jest prowadzone, ale również wszystkie z nim powiązane w ramach Office 365. Wprowadzone zostaną bardziej zaawansowane skrypty, których tworzenie będzie podobne do znanego doskonale malarza formatów. Skrypty będzie można przechowywać w OneDrive, a ilość możliwych interakcji z nimi to ok. 300. Nowe skrypty zostaną wprowadzone przez końcem bieżącego roku.

Application Guard dla Worda, Excela i PowerPointa

Windows Defender Application Guard (WDAG) to ochrona przeglądarki, która została wprowadzona w Windows 10, istnieje również jako rozszerzenie dla przeglądarek Chrome oraz Firefox. Otrzymają je również użytkownicy Office 365 ProPlus. Umożliwi otwieranie niezaufanych plików Word, PowerPoint i Excela w wirtualnym kontenerze. Jeśli plik taki będzie mieć przykrą niespodziankę w postaci malware, jego działanie zostanie natychmiast zatrzymane. Używanie tej funkcji nie będzie wymagało uprawnień administratora maszyny. Microsoft wprowadzi ją w 2020 roku.

Nowa aplikacja Office dla iOS i Androida

Microsoft zaprezentował aplikację, która eliminuje dotychczasowe, osobne apki dla elementów Office: Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & more. Piszemy o tym więcej w tym miejscu.

Nowe funkcje w Outlooku

Outlook uzyskał szereg nowych funkcji, które można już testować w nowej edycji klienta (ukazała się 4 listopada). Znajdziemy wśród nich m.in. nowe opcje planowania spotkań, Play My Emails - możliwość odczytywania głosowego e-maili przez wirtualnego asystenta, przeszukiwanie poczty za pomocą komend głosowych oraz wprowadzanie w ten sposób zmian do terminarza, a także możliwość ustalenia, które dane mają zostać zaszyfrowane. W wersji desktopowej pojawi się w Meeting Insights funkcja Up Next - osobisty kalendarz z licznymi funkcjami ułatwiającymi planowanie czasu i zadań. Zostanie ona wprowadzona do końca tego roku.

Ostatnia nowość w Outlooku to funkcja Message Recall - pozwala na odwołanie wysłanej wiadomości. Czyli coś jak cofanie wysłanej wiadomości w Gmailu.

OneNote 2016, Whiteboard, Yammer

Microsoft dodał, że OneNote 2016 nie został zlikwidowany, ale stanie się częścią aktualnej edycji aplikacji. Pojawi się dla niego tryb ciemny oraz opcja @mentions.

Whiteboard stało się aplikacją webową, którą można łatwo pobrać.

Yammer został ogłoszony sukcesem, który pozwolił na lepszą współpracę Teams, SharePoint oraz Outlooka. Wybrani użytkownicy zobaczą jego nową wersję w grudniu, a do ogólnego użytku wejdzie on w 2020 roku.

Inną wartą uwagi nowością jest innowacyjny sposób zapisywania danych na szkle - przeczytasz o nim tutaj.