Microsoft Lists - narzędzie, które ma pomóc w zachowaniu porządku

Jak reklamuje nową funkcję producent: "czas przerwać koordynacyjny chaos". A jak chce to zrobić?

Microsoft Lists to coś, co kojarzy mi się z rozwiązaniami typu Slack. Czyli - mamy sieciowy harmonogram z listą zadań do wykonania, określeniem ich statusu oraz innymi czynnościami. Listy będą mogłby być współdzielone, co ma usprawnić kooperację. Dostępne możliwości prezentuje poniższy klip wideo:

Dodam jeszcze do niego oficjalny zrzut ekranu:

Fot.: Microsoft

Microsoft Lists ma być dostępne zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm. Będzie można tam nie tylko umieszczać zadania do wykonania, ale również takie informacje, jak np. status złożonych aplikacji o pracę, przepisy i instrukcje, listy prezentów i kuponów podarunkowych, harmonogram planów wakacyjnych itp. Całość zapowiada się obiecująco.

Co ciekawe, wersja poglądowa jest już dostępna - ale tylko dla 20 tysięcy osób. Ma ona pewne ograniczenia, np. 200 MB przestrzeni na dane, brak integracji z Teams i innymi narzędziami Microsoftu. Kiedy zostanie opublikowana wersja stabilna dla wszystkich - to póki co pozostaje zagadką.

