Microsoft: "Niektóre gry Bethesdy trafią na wyłączność Xbox Series X"

Wielkie przejęcie w branży gier stało się faktem. Microsoft przejmuje Bethesdę i zdradza co czeka na graczy w przyszłości.

W ostatnich tygodniach sporo "ciemnych chmur" zebrało się na Microsoftem, a szczególnie nad oddziałem gamingowym amerykańskiego giganta. Najgorszy scenariusz zakładał, że wielkie nadzieje związane z przejęciem przez firmę Bethesdy zostaną pogrzebane.

Przypomnijmy, we wrześniu ubiegłego roku Microsoft poinformował, że stanie się właścicielem firmy Zenimax Media, czyli spółki-matki Bethesdy. Całkowity koszt tej operacji wynosi 7,5 miliarda dolarów. Jednak tego typu operacje muszą przejść szereg kontroli. Na początku lutego informowaliśmy was o tym, że Microsoft zgłosił się z prośbą do Unii Europejskiej o zgodę na przejęcie Zenimax Media. Regulatorzy antymonopolowi UE niezwłocznie przystąpili do działania, a wynik ich prac mieliśmy poznać najpóźniej do 5 marca. Jak się właśnie okazało, Unia Europejska nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości, co oznacza, że Microsoft już oficjalnie może przywitać w swoich szeregach wszystkich pracowników Zenimax Media.

Za pośrednictwem serwisu Xbox Wire, Phil Spencer - szef marki Xbox, przywitał osiem nowych zespołów, które dołączą do Xbox Game Studios, a są to: Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog oraz Roundhouse Studios. Spencer nie ukrywał radości i w krótkim wpisie zdradził, że Bethesda zdaje sobie sprawę z potencjału jaki tkwi w Xbox Game Pass. Możemy tym samym śmiało założyć, że już niebawem do usługi dołączą kolejne gry Bethesdy.

To jednak nie wszystkie wieści, jakie przekazał nam szef Xboxa. Dowiedzieliśmy się również, że "niektórych nowe tytuły Bethesdy, które ukażą się w przyszłości, będą ekskluzywne dla graczy posiadaczy PC i konsol Xbox". Spencer powtórzył przy tym, że "gracze powinni wiedzieć, iż konsole Xbox, PC i Game Pass będą najlepszym miejscem, aby doświadczyć nowych gier Bethesdy". Co to wszystko może oznaczać?

Najbardziej prawdopodobne jest to, że od tej pory wszystkie premierowe wydania gier Bethesdy będą trafiać do Xbox Game Pass. Coraz więcej wskazuje również na to, że tytuły takie jak: The Elder Scrolls VI, Starfield czy kolejny Fallout ominą konsole Sony, w tym oczywiście PlayStation 5.

