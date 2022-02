Microsoft Office na Mac - jakie pakiet wybrać?

Potrzebujesz pakietu biurowego Microsoft Office na Macu? Do wyboru masz kilka opcji. Sprawdź jaki pakiet Microsoft Office na Maca wybrać oraz ile będziesz musiał za niego zapłacić.

Komputery firmy Apple od wielu lat dostarczane są z własnym pakietem biurowym, w którego skład wchodzą aplikację Keynote (odpowiednik PowerPoint), Pages (odpowiednik Word) oraz Numbers (odpowiednik Excel). Programy te są kompatybilny z plikami Microsoft Office, ale domyślnie korzystają z autorskich rozszerzeń, które nie zadziałają na komputerach z Windowsem. Dodatkowo brakuje wybranych funkcjonalności oraz aplikacji.

Microsoft Office na Macu

Na szczęście firma Microsoft od wielu lat przygotowuje specjalne wersje pakietów biurowych Microsoft Office na komputery Mac. Bez problemy zainstalujemy Worda, Excela, PowerPointa oraz Outlooka. Co ważne programy te zadziałają zarówno na komputerach z procesorami Intela, jak i układami Apple Silicon.

Niestety klasycznie już pakietu Microsoft Office nie otrzymamy za darmo. Do wyboru mamy kilka opcji, które różnią się funkcjonalnością oraz co ważniejsze ceną.

Microsoft Office na Mac - wymagania systemowe

Niezależnie od wybranego pakietu oraz jego wersji Microsoft Office na Mac ma takie same wymagania systemowe. Aby uruchomić Microsoft 365 lub Office 2021 na Macu potrzebny jest komputer z systemem operacyjnym macOS High Sierra lub nowszym. Gigant z Redmond obiecuje wsparcie dla najnowszej wersji macOS oraz dwóch poprzednich wydań.

Aplikacje pakietu biurowego Microsoft Office

Dodatkowym wymaganiem jest obecność co najmniej 10 GB wolnej przestrzeni dyskowej, która jest potrzebna do instalacji aplikacji na dysku. Co istotne Microsoft Office na Macu działa jedynie na 64-bitowych komputerach.

Microsoft nie ma większych wymagań. Office niezależnie od wersji zadziała na komputerach z procesorami firmy Intel oraz Apple Silicon.

Microsoft Office na Mac - subskrypcja czy jednorazowy zakup?

Microsoft udostępnia nam dwie opcje zakupu pakietu biurowego Microsoft Office na komputery Mac. Możemy skorzystać z odnawialnej subskrypcji (metoda zalecana przez Microsoft) lub wykupić dożywotnią licencję na pakiet Microsoft Office. Obie opcje mają swoje wady i zalety.

W przypadku zakupu subskrypcyjnego otrzymujemy dostęp do usługi Microsoft 365. Co istotne poza samymi aplikacjami pakietu biurowego Office otrzymamy również dostęp do dysku sieciowego OneDrive. Ważniejsze są jednak aktualizacje - Microsoft na bieżąco aktualizuje swoje aplikacje dodając do nich nowe funkcje i ciekawe dodatki.

Subskrybenci Microsoft 365 otrzymują aktualizację pakietu Office raz w miesiącu.

Microsoft Word na Macu

Decydując się na zakup licencji dożywotniej możemy zdecydować się na pakiet Microsoft Office Home & Student 2021 lub Office Home & Business 2021. W skład zestawu wchodzi Word, Excel i PowerPoint. Decydując się na Office Home & Business 2021 otrzymamy również Outlooka. Co ważne kupujemy dostęp do jednej wersji pakietu biurowego, która w przyszłości otrzymać będzie jedynie poprawki zabezpieczeń i wydajności. Nie powinniśmy oczekiwać nowych funkcji.

Microsoft Office na Mac - jakie wersje są wspierane

W 2022 roku firma Microsoft wspiera trzy wersje pakietów biurowych Microsoft Office:

Microsoft 365 (subskrypcja)

Microsoft Office 2019

Microsoft Office 2021

Microsoft 365 vs Office 2021 - jakie są najważniejsze różnice?

Microsoft Office 2021 zadebiutował na rynku we wrześniu 2021 roku i po trzech latach zastąpił pakiet Microsoft Office 2019. Office 365 udostępniany w ramach subskrypcji jest aktualizowany co miesiąc, więc ciężko mówić o jego pierwotnym debiucie. Wiele funkcji Office 2021 od dawna było dostępnych dla subskrybentów Microsoft 365.

W ramach subskrypcji Microsoft 365 co miesiąc lub co rok (w zależności od wybranego sposobu rozliczania) otrzymujemy dostęp do najnowszych wersji pakietu biurowego Office. Do wyboru mamy kilka różnych opcji w różnych cenach.

Osoby, które nie lubią modelu subskrypcyjnego mogą zdecydować się na zakup klasycznej licencji dożywotniej na Office 2021, ale nawet sama firma Microsoft odradza tą metodę. Wszystko ze względu na wysoką cenę startową oraz mniejszą ilość funkcji.

Microsoft Excel na Macu

Możemy również uzyskać dostęp do darmowych wersji sieciowych pakietu biurowego Microsoft Office, ale nie skorzystamy wtedy z wszystkich funkcji. Webowe aplikacje w pełnych wersjach dostępne są dla użytkowników pakietu Microsoft 365. Oznacza to, że skorzystamy z niego nie tylko na komputerze Mac, ale na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu.

Poniżej w punktach znajdziesz najważniejsze cechy pakietu Microsoft Office w ramach subskrypcji Microsoft 365:

Płatny co miesiąc lub co rok (brak płatności oznacza utratę licencji)

Zawiera najnowsze wersje aplikacji

W pakiecie otrzymujemy Skype i dysk OneDrive (1 TB dla osoby w ramach subskrypcji Family oraz Personal)

Działa na komputerach Mac, Windows, urządzeniach mobilnych z Androidem, iOS

Dla jednej osoby (Personal) lub 6 członków rodziny (Family)

Microsoft zapewnia aktualizacje zabezpieczeń i rozwojowe (z nowymi funkami)

Możliwość instalacji aplikacji na wielu urządzeniach

Dostęp do wersji webowej pakietu Office

Microsoft 365 Personal

Poniżej w punktach znajdziesz najważniejsze cechy pakietu Microsoft Office 2021:

Płatność jednorazowa

Zawiera aplikacje Word, Excel i PowerPoint (Outlook dostępny w pakiecie Home & Business 2021)

Brak dodatkowych usług (OneDrive i Skype)

Działa tylko na jednym komputerze Mac

Microsoft zapewnia aktualizacje zabezpieczeń

Brak dostępu do pełnych wersji aplikacji mobilnych

Brak dostępu do webowej wersji pakietu Office

Wsparcie zakończy się w październiku 2026 roku

Microsoft Office Home & Student 2021

Z naszego porównania jasno wynika, że pakiet Office w subskrypcji Microsoft 365 to znacznie bardziej opłacalna i rozwojowa opcja. Poza samym pakietem uzyskujemy możliwość instalacji go na wielu urządzeniach bez dodatkowych opłat. Skorzystamy również z OneDrive i Skype oraz nowych funkcji, które są cały czas rozwijane.

Microsoft Office na Mac - ile kosztują poszczególne wersje pakietu biurowego?

Dla użytkowników domowych Microsoft proponuje trzy opcje:

Pakiet Microsoft 365 Personal za 299 zł za rok lub 29,99 zł miesięcznie

Pakiet Microsoft 365 Family (2-6 licencji dla członków rodziny) za 429 zł rocznie lub 42,99 zł miesięcznie

Microsoft Office Home & Student 2021 za 639,99 zł (jednorazowy zakup)

Porównanie cen pakietów Microsoft Office dla odbiorców indywidualnych

Nieco inaczej wygląda cennik w przypadku małych i średnich firm:

Pakiet Microsoft 365 dla firm - 8,80 Euro za użytkownika miesięcznie

Microsoft Office Home & Business 2021 za 1399 zł (jednorazowy zakup)

Porównanie cen pakietów Microsoft Office dla firm

W przypadku średnich i dużych firm Microsoft proponuje dodatkowe (droższe i tańsze) plany taryfowe usługi Microsoft 365.

Czy da się kupić Microsoft Office na Maca taniej?

Powyższe liczby mogą przerażać. Microsoft Office to oprogramowanie, które nigdy do najtańszych nie należało. Na szczęście mamy dobrą wiadomość - da się kupić Office na Maca z oficjalnej dystrybucji w niższej cenie.

Najwięcej zaoszczędzimy decydując się na zakup rocznej licencji na Microsoft 365 Personal. Duże sklepy z elektroniką często oferują pakiet na rok za 199 zł. Promocje często pojawiają się z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Pakiet Family da się czasami kupić za 399 zł. Warto również pamiętać, że niektóre szkoły, uczelnie i pracodawcy posiadają dla swoich użytkowników licencje na Microsoft 365. Możliwe więc, ze uzyskasz pakiet Office całkowicie za darmo.

Microsoft 365 Family

Podobne promuje zdarzają się również na pakiet Office 2021. Licencję biznesową da się kupić o 100-200 zł taniej, niż sugerowana cena detaliczna ustalona przez Microsoft.

Microsoft Office Home & Business 2021

Podsumowanie - który pakiet wybrać?

Przeważającej większości konsumentów polecamy wybór subskrypcji Microsoft 365 Personal z rozliczaniem rocznym i zakup jej w promocji. To najlepsza i najtańsza droga do uzyskania najnowszej wersji pakietu biurowego Office oraz wielu przydatnych dodatków takich jak chociażby 1 TB miejsce w chmurze OneDrive. Tradycjonaliści mogą sięgnąć po klasyczną licencję na Office 2021. To prawdopodobnie ostatni moment na zakup Office na Mac dożywotnio. Bardzo możliwe, że Microsoft wkrótce zrezygnuje z tego sposobu sprzedaży swojego pakietu biurowego.

Pary oraz rodziny powinny rozważyć zakup Microsoft 365 Family. To bardziej opłacalne od oddzielnych licencji Personal. W ramach Microsoft 365 Family konto główne (administratora) może stworzyć do pięciu dodatkowych kont, których funkcje są identyczne jak w subskrypcji Microsoft 365 Personal.