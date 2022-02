Microsoft Office z nowym zabezpieczeniem, które prawdopodobnie Ci się nie spodoba!

Microsoft wprowadza nowe zmiany w zabezpieczeniach. Mogą nie przypaść do gustu użytkownikom.

Microsoft postanowił zawalczyć z wirusami, które atakują najpopularniejszy na świecie pakiet biurowy - Microsoft Office. Pliki rozszerzeń Microsoft Office od wielu lat są nośnikami złośliwego oprogramowania. Gigant z Redmond postanowił zmienić zachowanie pakietu Office, które ma za zadanie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników.

Office 365 na Windows 11 Źródło: microsoft.com

Microsoft poinformował, że dodaje kolejny krok, który będzie niezbędny do aktywacji makr do Microsoft Office, pobrane zostały z internetu. Nie wystarczy już aktywować ich jednym kliknięciem. Pakiet biurowy Microsoft Office wyświetli dodatkowe okienko popup, które wyświetli komunikat. Przejście przez ten krok jest niezbędne do aktywacji makr.

Zmiana pojawi się w Windowsowych wersjach popularnych aplikacji pakietu Microsoft Office - Access, Excel, PowerPoint, Visio oraz Word.

Aktualizacja pojawi się w Microsoft Office 365 w wersji 2203 w kwietniu 2022 roku. Później jako aktualizacja nowe rozwiązanie trafi do starszych wersji pakietu Microsoft Office - Office 2021, Office 2019, Office 2016 oraz Office 2013.

Makra to zautomatyzowane procesy wykorzystywane przez użytkowników Microsoft Office. Hakerzy od lat wykorzystują je do infekowania komputerów.