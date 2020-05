Microsoft Outlook na iPhone'a i iPad'a z funkcją Ignoruj rozmowę

Użytkownicy iOS'a i iPadOS'a otrzymują funkcję Ignoruj rozmowę, która posiadaczom Androida znana jest od dłuższego czasu.

Microsoft Outlook to jedna z najpopularniejszych aplikacji do obsługi poczty elektronicznej. Rozwiązanie Microsoftu słynie z mnogości funkcji oraz przejrzystego interfejsu. Niestety do dnia dzisiejszego posiadacze urządzeń od Apple nie byli w stanie skorzystać z wszystkich funkcji oferowanych przez Outlook'a.

Źródło: microsoft.com

Okazuje się, że Microsoft w końcu przypomniał sobie o rzeszy użytkowników Outlook'a, którzy korzystają z iPhone'a oraz iPad'a. Specjalnie dla nich przygotowano nową aktualizację, która wprowadza jedną, niezwykle przydatną funkcję.

Najnowsza wersja aplikacji Microsoft Outlook w wersji 4.36 na urządzenia z systemem operacyjnym iOS oraz iPadOS zawiera funkcję Ignoruj rozmowę, która posiadaczom sprzętu z Androidem i Windowsem znana jest od dłuższego czasu.

Funkcja Ignoruj rozmowę do tej pory dostępna była we wszystkich aplikacjach Microsoft Outlook z wyjątkiem urządzeń mobilnych od Apple. Dzisiejsza aktualizacja pozwala na całkowite usunięcie wątku wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej - tak samo, jak w przypadku firmowej poczty.

Microsoft z okazji wprowadzenia nowej funkcji na urządzenia z systemem iOS i iPadOS przygotował jej opis:

"Masz dość tego firmowego maila, na który wszyscy wciąż odpowiadają? My też. Skoncentruj się na tym, co jest ważne, wyciągając to i wszystkie przyszłe odpowiedzi ze swojej skrzynki odbiorczej i przechodząc bezpośrednio aktualnych pozycji dzięki naszej nowej funkcji Ignoruj rozmowę."

Funkcja Ignoruj rozmowę w aplikacji Microsoft Outlook na iPhone'a i iPad'a pozwala całkowicie wyciszyć powiadomienia z konwersacji mejlowej, w które uczestniczą więcej, niż dwie osoby. Rozwiązanie to znacząco ułatwia organizację pracy ze skrzynką pocztową i pozwala w łatwy sposób zapanować nad swoimi wiadomościami i pozbyć się bałaganu.

Aplikacja Microsoft Outlook w zaktualizowanej wersji dostępna jest już w App Store. Niestety funkcja udostępniania jest partiami dla wybranych użytkowników. Możliwe, ze trzeba będzie zaczekać jeszcze kilka dni, aby skorzystać z opcji Ignoruj rozmowę.

Sprawdź, ile kosztuje iPhone 11.

Źródło: 9to5mac.com