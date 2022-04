Microsoft Store debiutuje w wersji sieciowej

Microsoft Store to aplikacja systemowa, którą ma każdy użytkownik Windows. Ale od dziś jest również w sieci.

Microsoft Store to odpowiedź Microsoftu na AppStore i Google Play. Został odświeżony wraz z debiutem Windows 11 zarówno po to, aby łatwiej było z niego korzystać użytkownikom, jak i zachęcić większą liczbę deweloperów do umieszczania w nim swoich produkcji. W przypadku użytkowników pojawiły się nowe sposoby wyszukiwania i aktualizacji aplikacji. Teraz dochodzi do tego następna opcja - ściąganie ich poprzez dedykowaną stronę internetową.

Co ciekawe, adresem sklepu online jest apps.microsoft.com/store/apps. To miejsce doskonale znają osoby, które szukają i pobierają wtyczki dla Edge. A co poza tym? Wizualnie mamy tu design nawiązujący do Windows 11 - z zaokrąglonymi rogami okienek włącznie. Możesz szukać aplikacji wg kategorii, sprawdzać polecane, skorzystać z ofert specjalnych czy też zobaczyć cieszące się największą popularnością bezpłatne. W odróżnieniu od sklepu w systemie nie ma tu informacji o dacie wypuszczenia lub zaktualizowania apki, są jednak opisy, zrzutu ekranu, oceny oraz recenzje. Instalacja wybranej aplikacji nie wymaga uruchamiania aplikacji sklepu.

Zobacz również:

Fot. H Tur/PC World

Z nowego sklepu Microsoftu można korzystać już od dzisiaj, jednak ma on wciąż status "Beta", czyli nie wszystko może działać należycie. A kiedy przejdzie do fazy stabilnej? Tego póki co nie podano, ale już jest nieźle.

Źródło: Windows Latest