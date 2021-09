Microsoft Store otwiera się na firmy trzecie

Przeglądarka Yandex, Epic Store, Amazon - to wszystko będzie dostępne w sklepie Microsoft wraz z premierą Windows 11. Producent otwiera swoje podwoje dla konkurencji.

5 października Microsoft pokaże światu nie tylko system Windows 11, ale również odświeżoną wersję swojego sklepu. Znajdzie się w nim miejsce dla konkurentów, w tym Epic Games i Amazon. Nie zabraknie także przeglądarek konkurencyjnych do Edge - co może dziwić, biorąc pod uwagę, jak mocno MS promuje swoją przeglądarkę użytkownikom systemów Windows. Oczywiście do skorzystania z Epica czy Amazona użytkownik musi mieć tam swoje konto, ale takie rozwiązanie może ograniczyć ilość aplikacji, jakie użytkownicy muszą instalować na swoich maszynach, aby mieć dostęp do tych serwisów.

Dlatego w Microsoft Store znajdzie się m.in. instalator Fortnite, aplikacje na Androida od Amazona, przeglądarki Opera, Firefox i wiele, wiele innych propozycji. Mało tego - ma zostać wprowadzone wyskakujące okienko dla aplikacji webowych, dzięki któremu użytkownik będzie mógł je pobierać bez konieczności odwiedzania sklepu. Nowa polityka Microsoftu bardzo spodobała się zwłaszcza mniejszym deweloperom, którzy mają teraz szansę na pokazanie się szerszej publiczności. Sam sklep uległ także zmianie - na zrzucie ekranu powyżej widzisz jego obecną wersję, a na poniższym - nową, która pojawi się z Windows 11.

