Microsoft Surface 8 Pro i Surface Laptop Studio już są w Polsce! Ile kosztują?

Amerykański gigant w końcu uruchomił sprzedaż swoich dwóch najnowszych urządzeń w Polsce. Ile kosztują Microsoft Surface 8 Pro i Surface Laptop Studio

Minęło sporo czasu, zanim najnowsze urządzenia trafiły do sprzedaży na terenie naszego kraju. Microsoft zaprezentował bowiem tablety Microsoft Surface Go 3, Microsoft Surface Pro 8 oraz komputer przenośny Microsoft Studio Laptop jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Dopiero teraz możemy składać jednak pierwsze zamówienia.

Pierwszy do otwartej sprzedaży trafił Microsoft Surface Go 3. Zdziwienie może początkowo budzić różnica w cenach poszczególnych wariantów, jednak jest ona spowodowana procesorem, który zapędza urządzenie. Za tablet wyposażony w jednostkę Intel Pentium 6500Y zapłacimy 1999 złotych (4 GB/64 GB), lub 2749 złotych (8 GB/128 GB). Droższe są tablety z procesorem Intel Core i3. Za urządzenie z 4 GB pamięci operacyjnej, 128 GB pamięci na dysku SSD i łącznością Wi-Fi zapłacimy 3149 złotych. Za wariant z modemem sieci komórkowej musimy wyłożyć o 500 złotych więcej. Te urządzenia już teraz możemy kupić w wielu sklepach z elektroniką w ramach otwartej sprzedaży.

Dużo wydajniejszy tablet Microsoft Surface Pro 8 oraz Microsoft Surface Laptop od dziś dostępne są natomiast w ramach przedsprzedaży. Zamówienia złożone teraz zostaną zrealizowane 22 lutego. Wtedy też urządzenia trafią na sklepowe półki. Zamówienia przedpremierowe możemy składać w oficjalnym sklepie Microsoftu, Media Markt oraz x-kom.

Ile przyjdzie nam zapłacić za najnowszy tablet Pro Microsoftu? Dostępny są dwa modele tego urządzenia, wyposażone w procesor Intel Core i5:

8 GB RAM/128 GB SSD: 5299 zł

8 GB RAM/256 GB SSD: 5799 zł

16 GB RAM/256 GB SSD: 6799 zł

8 GB RAM/512 GB SSD: 6799 zł

16 GB RAM/256 GB SSD: 7799 zł

16 GB RAM/512 GB SSD: 9299 zł

16 GB RAM/1 TB SSD: 10799 zł

32 GB RAM/1 TB SSD: 12799 zł

Najnowszy Microsoft Surface Laptop dostępny jest natomiast w pięciu konfiguracjach z dwoma procesorami do wyboru oraz różnymi kartami graficznymi:

Intel Core i5 + 16 GB RAM + 256 GB SSD + Intel Iris Xe: 7599 zł

Intel Core i5 + 16 GB RAM + 512 GB SSD + Intel Iris Xe: 8599 zł

Intel Core i7 + 16 GB RAM + 512 GB SSD + NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti: 1 0099 zł

Intel Core i7 + 16 GB RAM + 1 TB SSD + NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti: 13099 zł

Intel Core i7 + 16 GB RAM + 2 TB SSD + NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti: 15099 zł

Dodatkowo osoby, które zdecydują się na złożenie przedpremierowego zamówienia otrzymają w prezencie rysik Surface Slim Pen 2. Jego sugerowana cena detaliczna wynosi 599 złotych.

