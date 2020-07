Microsoft Surface Duo otrzymuje certyfikat FCC - do premiery coraz blizej

Zatwierdzenie urządzenia przez FCC to jeden z ostatecznych kroków do wprowadzenia urządzenia na rynek.

Microsoft pod koniec zeszłego roku na prezentacji nowych urządzeń z rodziny Surface pokazał również dwa prototypy - Surface Duo oraz Surface Neo. Dziś zajmujemy się tym pierwszym urządzeniem. Będzie to składany smartfon bez elastycznego ekranu. Co ciekawe Surface Duo jest pierwszym urządzeniem Microsoftu pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Android rozwijanego przez Google.

Surface Duo

Od pewne czasu wiemy już, że Microsoft przygotowuje się do oficjalnej premiery oraz wprowadzenia na rynek finalnej wersji Surface Duo. Produkt może trafić na półki sklepowe jeszcze przed końcem lata. Oznacza to, że Microsoftowi pozostało zaledwie kilka tygodni na dopięcie formalności i oficjalna premierę.

Portal Droid Life poinformował, że Microsoft Surface Duo trafił już do Federalnej Komisji Łączności, aby uzyskać certyfikat, który jest niezbędny do wprowadzenia urządzenia do sprzedaży.

Oznacza to, że prace projektowe nad Surface Duo zostały już zakończone. Microsoft jest obecnie w fazie certyfikowania urządzenia oraz uruchamiania produkcji. Gigant z Redmond ma rozpocząć produkcję seryjna urządzenia pod koniec sierpnia lub na początku września.

Droid Life donosi, że FCC w dokumentach certyfikacyjnych informuje o dwóch ekranach oraz możliwości ich ustawienia pod różnymi kątami. Dokumenty wskazuję, że urządzenie ma NFC, ale wcześniejsze informacje od firmy Microsoft informowały o braku tego modułu.

Certyfikat FCC dla Surface Duo

Co ciekawe dokumenty FCC zostały utajnione do 29 października 2020 roku. Oznacza to, że urządzenie z pewnością zostanie zaprezentowane i wprowadzone do sprzedaży przed tą datą.

Surface Duo o numerze modelu 1930 ma trafić do sprzedaży z procesorem Qualcomm Snapdragon 855 (premiera w 2019 roku), 6 GB pamięci operacyjnej, 11 MP aparatem oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Bateria ma mieć pojemność zaledwie 3460 mAh. Urządzenie prawdopodobnie nie zaoferuje modemu sieci 5G ani NFC. Starsze podzespoły mogą za to pozytywnie wpłynąć na cenę pierwszego smartfona z rodziny Surface.

