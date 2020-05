Microsoft Surface Go 2 - kompletna specyfikacja w sieci

Do internetu wyciekła kompletna specyfikacja techniczna. Nowy tablet Microsoftu otrzymał właśnie certyfikat. Premiera już wkrótce.

W wakacje 2018 roku Microsoft dosyć niespodziewanie zaprezentował Surface Go. To niewielki tablet z ekranem o przekątnej 10 cali, który konkuruje na rynku z podstawowymi modelami iPad'a. Produkt Microsoftu wyposażono w procesor Pentium Gold 4 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB nośnik eMMC lub 128 GB dysk SSD.

Źródło: microsoft.com

Od premiery Surface Go pierwszej generacji minęły niemalże dwa lata, a samo urządzenie dosyć mocno się zestarzało. Od kilku miesięcy w sieci pojawiają się informacje na temat Surface Go drugiej generacji.

Najnowsze raporty wskazują, że Surface Go 2 zostanie zaprezentowany w najbliższych tygodniach. Portal Windows Latest ujawnia, że Surface Go 2 otrzymał właśnie certyfikat Energy Star, dzięki któremu poznaliśmy niektóre elementy specyfikacji technicznej.

Energy Star oficjalnie potwierdziło, że Surface Go 2 zostanie wyposażone w procesor Intel Core m3-8100Y. To układ ósmej generacji wyprodukowany w 14 nm, który charakteryzuje się niskim TDP.

Surface Go 2 w przeciwieństwie do swojego poprzednika zaoferuje dwa, a nie cztery rdzenie. To w dzisiejszych czasach dosyć niespodziewana decyzja, ale układ m3 będzie zauważalnie szybszy od Pentium'a Gold. Bazowa częstotliwość taktowania to 1,1 GHz. W trybie Turbo może zostać ona zwiększona do 3,4 GHz. Tablet zaoferuje również 8 GB pamięci operacyjnej. W chwili obecnej nie wiadomo, czy na rynku pojawią się inne warianty. Wcześniej plotkowano o mocniejszym modelu z niskonapięciowym procesorem Intel Core i5.

Surface Go 2 zaoferuje nieco większy ekran o przekątnej 10,5 cala. Bardzo prawdopodobne, że Microsoft zaoferuje większy ekran w tej samej obudowie. Będzie to możliwe dzięki redukcji ramek okalających ekran.

Najtańszy tablet z rodziny Surface zadebiutuje na rynku z systemem Windows 10 w wersji S. Surface Go zaoferuje złącze USB Typu C, kamerkę kompatybilną z Windows Hello, a także gniazdo słuchawkowe Jack, port Surface Connect i gniazdo kart pamięci microSD. Cena startowa pozostanie niezmieniona i wynosić będzie 399 dolarów.

Źródło: gizmochina.com