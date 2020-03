Microsoft Surface Go 2 może zaoferować procesory Intel Amber Lake

Surface Go doczeka się solidnej aktualizacji. Wśród nowości między innymi wydajniejsze procesory.

Microsoft po niecałych dwóch latach w końcu zdecyduje się na odświeżenie swojego najmniejszego tabletu. Przypominamy, że Surface Go pojawił się na rynku w sierpniu 2018 roku i oferuje procesor Pentium 4415Y połączony z 4 GB lub 8 GB RAMu i 64 GB pamięcią eMMC lub 128 GB nośnikiem SSD.

Źródło: pcworld.com

@_rogame przekazał właśnie informacje na temat nadchodzących urządzeń z rodziny Surface Go. Tablety przetestowano w teście syntetycznym 3DMark Time Spy. Wyniki upubliczniono w sieci, dzięki czemu możemy dowiedzieć się co nieco o procesorach, jakie zaoferuje Surface Go.

Druga generacja najmniejszego tabletu giganta z Redmond zostanie wyposażona dwa procesory.

Bazowy model Surface Go nadal wykorzystywać będzie procesor Intel Pentium. Tym razem zamiast modelu 4415Y otrzymamy nieco nowszy procesor 4425Y. Alternatywnie można będzie wybrać Surface Go z nieco wydajniejszym układem Intel Core m3-8100Y.

Procesory te nieco różnią się od siebie specyfikacją techniczną.

Intel Core m3-8100Y to dwurdzeniowy układ o bazowym taktowaniu na poziomie 1,1 GHz z możliwością pracy w trybie Turbo z częstotliwością 3,4 GHz. Procesor ten sprzedawany jest w dwóch wersjach różniących się TDP - 5W oraz 8W. Bardziej prądożerny układ pracuje z częstotliwością bazową ustaloną na 1,6 GHz.

Procesor wykorzystuje 14 nm proces technologiczny i posiada zintegrowane GPU Intel UHD Graphics 615.

Drugi z układów - Pentium 4425Y posiada bardzo podobną konfigurację sprzętową co m3-8100Y. Jest to dwurdzeniowy, czterowątkowy układ. Charakteryzuje się jednak wyższą częstotliwością taktowania na poziomie 1,7 GHz, ale nie posiada trybu Turbo. TDP tego układu wynosi domyślnie 6W, ale może być obniżone do 4,5W. Układ ten posiada taktowanie wyższe o 100 mHz względem Pentiuma 4415Y stosowanego w Surface Go pierwszej generacji.

Oba testowane modele posiadały 8 GB pamięci operacyjnej, ale podejrzewamy, że na rynku pojawi się także Surface Go z 4 GB RAMu.

Źródło: wccftech.com