Microsoft Surface Go 2 na kolejnych rendarach - szykują się spore zmiany

Microsoft zamierza wprowadzić na rynek Surface Go drugiej generacji. Tablet otrzyma sporo ulepszeń.

Wszyscy doskonale wiedzą, że linii Surface potrzebny jest nowy, tani tablet, który będzie w stanie konkurować nie tylko z innymi konstrukcjami z Windowsem, ale także z tabletami od Apple.

Źródło: pcworld.com

Wiele wskazuje na to, że Microsoft również stwierdził, że czas na zmiany i zamierza wprowadzić na rynek Surface Go drugiej generacji.

Technologia ciągle się rozwija, a nowe urządzenia stają się coraz wydajniejsze przy jednoczesnej minimalizacji wielkości podzespołów. Microsoft w 2018 roku dosyć niespodziewanie wprowadził na rynek Surface Go - mały 10 calowy tablet z akcesoryjną klawiaturą Type Cover. Urządzenie wyposażono w procesor Intel Pentium, który zapewniał odpowiednią wydajność przy zachowaniu dosyć atrakcyjnej, jak na Microsoft cenie.

Niestety czas leci nieubłaganie i niemodyfikowany od prawie dwóch lat Surface Go nie nadąża za konkurencją, która oferuje szybsze i mniejsze urządzenia.

Według portalu Windows Latest w sieci pojawiła się specyfikacja techniczna nowego tabletu od Microsoft. Okazuje się, że może to być Surface Go drugiej generacji. Tablet zostanie solidnie zmodyfikowany.

Oryginalny Surface Go niezależnie od konfiguracji posiada jeden procesor - Intel Pentium, który niekiedy jest nieco za słaby. Nowy model ma zapewnić co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej. To nieco dziwne, ponieważ wyżej pozycjonowany Surface Pro oferowany jest w wersji z 4 GB RAMu. Dodatkowo Microsoft zdecyduje się na nieco wydajniejszy układ Intel Core m3-8100Y, który nadal zapewni pasywne chłodzenie. Wybranie układu schodzącej już osmej generacji pozwoli dodatkowo obniżyć cenę urządzenia.

W chwili obecnej nie znamy jeszcze dokładnej specyfikacji technicznej urządzenia. Mamy nadzieje, że Microsoft na dobre pozbędzie się pamięci typu eMMC ze swoich konstrukcji i nawet podstawowy Surface Go 2 otrzyma nośnik SSD.

Cena nowego tabletu prawdopodobnie pozostanie niezmieniona. Oznacza to, że podstawowa konfiguracja bez klawiatury wyceniona będzie na około 400 dolarów. W Polsce przełoży się to na 1999 zł.

Źródło: phonearena.com