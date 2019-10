Microsoft Surface Pro 7 w końcu z USB-C

Surface Pro 7 niewiele się zmienił, ale USB-C na pokładzie jest miłym akcentem.

Nowy Microsoft Surface Pro 7 to trochę więcej, niż kolejna aktualizacja przyrostowa, którą obserwowaliśmy do teraz od czasu premiery Surface Pro 4 w 2015 roku. Surface Pro 7 w końcu jest dostosowany do potrzeb rynkowych. Aktualizacja tego modelu była bardzo potrzebna i Microsoft nareszcie spełnił oczekiwania potencjalnych klientów i użytkowników Surface Pro poprzednich generacji.

Źródło: Microsoft

Największą nowością jest wielki nieobecny w poprzednich generacjach urządzenia port USB Typu C, który zastępuje USB Typu A oraz autorskie gniazdo Surface Connect. Od teraz użytkownicy nie są skazani na przejściówki i dedykowane akcesoria kompatybilne tylko i wyłącznie z Surface Pro.

Microsoft zastosował również nową konfiguracje mikrofonów. Komputer podobnie, jak inne nowe modele z serii Surface wspiera szybkie ładowanie. W ciągu godziny akumulator naładuje się od 0 do 80 procent.

Co ciekawe producent nie opisał szczegółowo specyfikacji technicznej nowej generacji Surface Pro. Wiemy, że laptopy Surface Laptop otrzymały nowe procesory Intel Ice Lake oraz AMD Ryzen. Mamy nadzieje, że tak samo jest w przypadku Surface Pro 7.