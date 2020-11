Microsoft Surface Pro 8 - prototyp sprzedano na eBay, co o nim wiemy?

Microsoft jeszcze nie zaprezentował najnowszej wersji Surface Pro. Nic nie szkodzi - jeden z prototypów w topowej konfiguracji trafił na eBay. Czego możemy dowiedzieć się z aukcji?

Na portalach aukcyjnych często można znaleźć dosyć nietypowy sprzęt elektroniczny. Do sprzedaży często trafiają prototypy starszych lub sprzedawanych obecnie urządzeń. Co jakiś czas możemy kupić także limitowane wersje sprzętu, które są cieżko dostępne. Niekiedy do sprzedaży trafiają jednak produkty, które zdecydowanie nie powinny ujrzeć światła dziennego.

Microsoft Surface Pro 8 Źródło: slashgear.com

Dziś dzięki nowej aukcji z portalu eBay możemy podziwiać nadchodzącego Microsoft Surface Pro 8 z procesorem Tiger Lake. Tablet 2w1 od giganta z Redmond ma pojawić się na rynku dopiero na początku 2021 roku. Co o urządzeniu mówi nam prototyp?

Microsoft podobnie, jak wiele innych firm technologicznych został dotknięty przez opóźnienia związane z wybuchem pandemii koronawirusa. Firma zaprezentował nowy komputer przenośny Surface Laptop Go, ale zabrakło odświeżonych modeli Surface Laptop oraz Surface Pro z procesorami 11 generacji. Okazuje się, że pojawią się one dopiero w przyszłym roku. Czy warto czekać na Surface Pro 8 do 2021 roku? Może lepiej zainteresować się jakimś innym, podobnym urządzeniem?

Na eBay pojawił się Surface Pro 8. Próbkę inżynieryjną wyposażono w topową specyfikacje techniczną. W niewielkiej obudowie wykonanej z aluminium umieszczono procesor Intel Core i7 1165G7 z grafiką Intel Xe (zapoznaj się z jego testem), 32 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 1 TB dysk SSD. Po raz pierwszy w historii tablet z rodziny Surface Pro otrzymał aż 32 GB pamięci operacyjnej. W połączeniu ze znacznie wydajniejszą kartą graficzną nadchodzący model będzie sporą aktualizacją, która przyniesie znacznie więcej mocy obliczeniowej.

Microsoft Surface Pro 8 Źródło: slashgear.com

Na zdjęciach widzimy, że Surface Pro 8 w wersji prototypowej wykorzystuje obudowę, którą doskonale znamy z poprzednich modeli. W chwili obecnej nie wiemy czy zostanie ona zmieniona. Niestety nie powinniśmy liczyć na obecność Thunderbolt 4.

Źródło: slashgear.com