Microsoft Teams - 12 mln użytkowników w tydzień

Tydzień temu Microsoft udostępnił za darmo usługę Teams. Okazała się ona strzałem w dziesiątkę - od 11 marca dołączyło do niej 12 milionów użytkowników.

Microsoft uruchomił usługę Teams trzy lata temu i od samego początku cieszyła się ona zainteresowaniem. Od momentu premiery do 11 marca 2020 roku miała 32 miliony globalnych użytkowników. Tego właśnie dnia została ona udostępniona za darmo, aby zachęcić ludzi do pracy zdalnej w trakcie epidemii koronawirusa. Dorzucono również szereg nowych funkcji, a wszystko to razem sprawiło, że Teams zyskało aż 12 milionów nowych użytkowników. Daje to łącznie ponad 44 miliony, z czego ponad 100 tys. to firmy.

Niestety, Microsoft nie zdradził, jak wiele osób zdecydowało się na usługę płatną, która daje dodatkowe korzyści i odblokowuje kolejne funkcje. Można jednak mówić o sukcesie - nawet, gdyby wszyscy z nowych użytkowników korzystali z edycji darmowej, z pewnością pewien procent z nich uzna za korzystne wykupienie subskrypcji. A ja przypomnę, że darmowa oferta jest ważna aż do stycznia 2021 roku. Jeśli ktoś zdecyduje się na edycję freemium, wówczas może liczyć na 10GB miejsca w chmurze na pliki robocze zespołu, a także 2GB na użytkownika i wersje online aplikacji Word, Excel, PowerPoint oraz OneNote.

Źródło: Neowin