Microsoft Teams 2.0 już wkrótce

Popularny komunikator Microsoftu doczeka się nowej inkarnacji. Jest ona ściśle związana z wydaniem systemu Windows 11.

Microsoft Teams używany jest w firmach, szkołach i komunikacji prywatnej. Nowa wersja to po prostu Microsoft Teams 2.0 i ma być główną propozycją producenta do współpracy oraz komunikacji dla konsumentów. Zmiana od razu będzie widoczna - design Mica pozwoli na automatyczne dopasowanie motywu aplikacji do kolorystyki tła. Narzędzie będzie oparte na sieciowej edycji Teams, a jego aktualizacja odbędzie się automatycznie. Mica ustali hierarchię, dopasowując stopień przezroczystości otwartych okienek tak, aby użytkownik mógł komfortowo używać wszystkich.

Warto dodać, że Mica ma lepszą wydajność od Fluent Design. Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, aplikacja jest dopasowana do motywu oraz tła. Jeśli korzysta się z niej na urządzeniu przenośnym, efekty są wyłączane w momencie uruchomienia trybu oszczędzania baterii. W chwili obecnej Teams 2.0 znajduje się w fazie "preview", a w stabilnej wersji Windows 11 będzie można pobrać komunikator poprzez kliknięcie na aplikację Czat, znajdującą na pasku zadań.

Jeśli chodzi o samą funkcjonalność, nie będzie tu żadnych znaczących zmian. Nadal będzie można komunikować się z kontaktami głosowo oraz tekstowo z kontaktami na Teams oraz osobami korzystającymi ze Skype, telefonu, Outlooka oraz każdy, kogo e-mail znasz. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że Microsoft niczego nie zepsuje.

Źródło: Windows Lates