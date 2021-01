Microsoft Teams: Dell wprowadza na rynek trzy monitory z dedykowanym przyciskiem dla komunikatora

Komunikator Microsoft Teams zyskał taką popularność w trakcie ostatniego roku, że Dell zadecydował o wprowadzeniu na rynek trzech monitorów, które mają wbudowany przycisk do jego uruchamiania. Ile kosztują i co potrafią?

Trzy nowe monitory Dell mają nie tylko wbudowany przycisk Teams, ale również wysuwaną kamerę IR, która współpracuje z Windows Hello. Do sprzedaży trafią już 16 lutego. A konkretnie będą to: 24" monitor Full HD, 27" monitor QHD oraz zakrzywiony, 34-calowy monitor WQHD. Ceny? Odpowiednio: 520, 720 i 1150 dolarów, czyli ok. 1900, 2630 i 4200 złotych. Jak reklamuje je producent, są to "pierwsze monitory certyfikowane przez Microsoft Teams". Dzięki temu dołączają do urządzeń stworzonych z myślą o komunikatorze Microsoftu, jak słuchawki, kamerki czy mikrofony.

A do czego właściwie służy ten dedykowany przycisk? Oczywiście ma on na celu umożliwienie odbierania wideopołączeń. W krajach, gdzie obsługiwana jest Cortana, można będzie kontrolować to również za pomocą głosu. Wszystkie monitory mają taką samą kamerę na podczerwień o rozdzielczości 5 MP, mikrofon z aktywną redukcją szumów oraz wbudowane głośniki o mocy 5W każdy. Zastosowane w nich technologie mają na celu redukcję szkodliwego dla wzroku światła niebieskiego. Jeszcze nie wiemy, czy monitory pojawią się w Polsce. Nie są tanie, ale dla osób często korzystających z Teams mogą okazać się bardzo przydatne.

