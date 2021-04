Microsoft Teams dla macOS otrzyma brakujące funkcje

Urządzenia Apple otrzymają nowe rozszerzenia, z których do tej pory mogli korzystać tylko użytkownicy Windowsa. Jakie to będą funkcje i jak z nich korzystać?

Pod koniec 2020 roku program Microsoft Teams został wzbogacony o funkcję tłumienia szumów. Do tej pory nie była ona dostępna dla użytkowników systemu macOS, a jedynie dla tych korzystających z Windowsa. Wygląda jednak na to, że niedługo się to zmieni. Zgodnie z oświadczeniem firmy Microsoft, do końca sierpnia wszystkie urządzenia firmy Apple dostaną aktualizację. W jej ramach program Microsoft Teams dostanie między innymi funkcję tłumienia szumów.

Co ciekawe, tłumienie szumu to technologia oparta na sztucznej inteligencji, która identyfikuje nasz głos i oddziela go od dźwięków w tle. Tym sposobem filtrowane są odgłosy przeżuwania, klikania czy szczekania psa. W ustawieniach do wyboru jest kilka opcji konfiguracji:

Auto - jest to domyślne ustawienie. Automatycznie dostosowuje najlepszy poziom tłumienia szumów w oparciu o analizę danych.

- jest to domyślne ustawienie. Automatycznie dostosowuje najlepszy poziom tłumienia szumów w oparciu o analizę danych. Wysoka - tłumione są wszystkie dźwięki w tle, które nie są mową, ani nie są wytwarzane przez człowieka, takie jak szczekanie psa w sąsiedztwie, hałas podczas pisania i tym podobne.

- tłumione są wszystkie dźwięki w tle, które nie są mową, ani nie są wytwarzane przez człowieka, takie jak szczekanie psa w sąsiedztwie, hałas podczas pisania i tym podobne. Niska - tłumione są hałasy typu: szumy wytwarzane przez wentylator komputera lub klimatyzator oraz muzyka w tle.

- tłumione są hałasy typu: szumy wytwarzane przez wentylator komputera lub klimatyzator oraz muzyka w tle. Wyłączony - całkowicie wyłącza tłumienie szumów i jest odpowiedni dla wysokiej jakości mikrofonów kierunkowych w środowisku o niskim poziomie hałasu.

Jak skonfigurować ustawienia redukcji szumów?

Otwórz aplikacje Teams i kliknij ikonę swojego profilu Wybierz Ustawienia Wybierz Urządzenia W sekcji Eliminowanie szumów wybierz odpowiednie ustawienie

Ponadto firma Microsoft wraz z aktualizacją wprowadzi obsługę natywnych powiadomień oraz widok dynamiczny. Nowe funkcje jeszcze bardziej rozszerzą możliwości programu Microsoft Teams, co szczególnie przyda się studentom oraz prezenterom.