Microsoft Teams - kolejna aktualizacja opóźniona! Miała być zaraz, będzie za miesiące

Przedstawiciele firmy Microsoft przyznali, że użytkownicy będą musieli trochę poczekać na aktualizację. To kiepska wiadomość.

Microsoft Teams to program oparty na chmurze stworzony na potrzeby współpracy zespołowej - tyle, że online. Usługa ta łączy funkcjonalność z innymi produktami firmy Microsoft, takimi jak Microsoft Office oraz Skype. Jej popularność bardzo wzrosła wzrosła, ze względu na pandemię i konieczność przekształcenia pracy oraz nauki na tryb zdalny. Od tamtej pory program jest stale rozwijany i wzbogacany w coraz to bardziej zaawansowane opcje. Tym razem firma Microsoft zdecydowała się rozwinąć nową funkcję o nazwie "reakcje". Niestety, zanim się pojawi będziemy musieli trochę poczekać.

W poprzedni roku przedstawiciele firmy Microsoft podali do publicznej wiadomości, że projektanci pracują nad uzupełnieniem liczby emoji dostępnych do użycia jako reakcje w aplikacji Teams. Zdaje się, że użytkownicy mieliby możliwość wyrażania siebie za pomocą ponad 800 ikon. Program miał otrzymać aktualizację w styczniu 2022 roku, jednak plany się zmieniły. Według najnowszych informacji, data premiery została przesunięta nawet na marzec tego roku. Jest to jednak dosyć optymistyczna wersja.

Aktualizacja ma być dostępna dla komputerowej wersji aplikacji Teams dla urządzeń z systemem Windows oraz Mac, Teams Web oraz Teams Mobile dla smartfonów z oprogramowaniem Android i iOS.