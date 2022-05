Microsoft Teams - mała zmiana, ale jak cieszy

Nawet najlepsze aplikacje można poprawić i usprawnić. Zapowiadana zmiana w Teams na pewno Ci się spodoba.

Microsoft Teams to bardzo praktyczne narzędzie do telekomunikacji, z którego korzystają szkoły, firmy oraz osoby prywatne. Już jest bardzo dobrze, ale kilka rzeczy można w nim jeszcze podrasować. Dzięki temu nie tylko używanie aplikacji będzie bardziej wygodne, ale również może przyciągnąć to nowych użytkowników. A co za zmiana jest szykowana?

Zapewne każdy, kto kiedykolwiek pobierał pliki via Teams, zauważył irytującą rzecz - aplikacja zapisywała je tam, gdzie wybrał to producent, czyli w dziale Pobrane i nie można tego w żaden sposób zmienić. Jeśli ściąga się również inne pliki z sieci i to do tego samego folderu, szybko powstaje kolosalne ich skupisko, a my tracimy czas na znajdowanie tego, co chcemy.

Teraz w końcu każdy użytkownik będzie mógł wskazać domyślną lokalizację dla pobieranych z Teams plików. Potwierdza to zresztą plan zmian, czyli Microsoft 365 Roadmap. Funkcja ta nosi numer ID 94719. No i bardzo dobrze - jak do tej pory nie rozumiałem, dlaczego nie mogą wybrać miejsca, gdzie zapiszę pobrane z Teams pliki. Teraz mogę wygodnie zrobić sobie dedykowany na nie folder, gdzie nie będą mieszać się z innymi.

Ale trzeba zauważyć jedno - problem z wyborem miejsca zapisu dotyczył wyłącznie użytkowników aplikacji desktopowej na Windows i Mac. Jeśli ktoś korzystał z wersji webowej, pliki zapisywane były tam, gdzie domyślnie wyznaczono folder dla przeglądarki. Jak jednak wskazują statystyki, większość ludzi korzysta ze wspomnianej aplikacji, więc będą mieli wygodniej.

Źródło: Neowin