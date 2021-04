Microsoft Teams - nowa funkcja dla studentów

Microsoft Teams dostanie nową funkcję, która ułatwi prezentacje zarówno studentom, jak i prowadzącym zajęcia.

Nauka i praca zdalna stała się codziennością wielu z nas. To, co kiedyś było nie do pomyślenia, dziś jest standardem i jedną z takich rzeczy jest prezentacja online. Do tej pory aplikacja Microsoft Teams nie była odpowiednio dostosowana do potrzeb współczesnego świata, ale jak się okazuje, ma się to zmienić i to szybciej niż żeśmy się spodziewali.

Nowa funkcja w PowerPoint Źródło: Windows Latest

Do programu Microsoft Teams zostanie wprowadzona funkcja PowerPoint Live, która umożliwi prezenterom zarządzanie notatkami, slajdami, uczestnikami i rozmowami z poziomu programu PowerPoint. Dzięki niej nie będzie konieczne udostępnianie ekranu, aby pokazać prezentację. Od teraz wystarczy kliknąć przycisk "Prezentuj w Teams" w programie PowerPoint, aby rozpocząć streaming prosto z aplikacji. Ponadto nowa funkcja pozwoli na żywo kontrolować czat i aplikację Teams, a nawet umożliwi korzystanie z takich rozszerzeń jak notatki do slajdów. Firma Microsoft podkreśla, że nowa funkcja ma za zadanie zdefiniować na nowo sposób prezentacji, dostosować je do aktualnych warunków i poprawić wskaźnik zaangażowania widzów.

Źródło: Windows Latest

Korzystanie z nowej funkcji jest możliwe tylko po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych przez firmę Microsoft, które prezentują się następująco:

Należy korzystać z najnowszej wersji aplikacji Microsoft Teams na komputer Prezentacja musi znajdować się w OneDrive dla Firm lub w SharePoint Konto powinno być to samo dla pakietu Office oraz dla Microsoft Teams Wymagana jest licencja Office 365 E3 / A3 / E5 / A5 lub Microsoft 365 for Government

