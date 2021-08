Microsoft Teams - nowa funkcja „najlepsze trafienia”

Firma Microsoft zdecydowała się wprowadzić nową funkcję, która spodoba się uczniom i klientom biznesowym. Mowa o "najlepszych trafieniach".

Microsoft Teams to program oparty na chmurze stworzony na potrzeby współpracy zespołowej - tyle, że online. Usługa ta łączy funkcjonalność z innymi produktami firmy Microsoft, takimi jak Microsoft Office oraz Skype. Jej popularność bardzo wzrosła wzrosła, ze względu na pandemię i konieczność przekształcenia pracy oraz nauki na tryb zdalny. Od tamtej pory program jest stale rozwijany i wzbogacany w coraz to bardziej zaawansowane opcje. Tym razem firma Microsoft zdecydowała się wprowadzić nową funkcję o nazwie "najlepsze trafienia", która znacząco wpłynie na wygodę użytkowania.

Nowa funkcja kierowana jest głównie do klientów biznesowych. Jej celem jest ulepszenie wyszukiwania za pomocą automatycznego generowania najtrafniejszych wyników wyszukiwania. Według przedstawicieli firmy Microsoft, ułatwi to użytkownikom dostęp do materiałów, które wcześniej przeszukiwali, takich jak: pliki, dokumenty, kontakty i inne treści przechowywane lub udostępnione w aplikacji.

Zobacz również:

Zgodnie z wpisem w planie usługi Microsoft 365 Cloud PC, funkcja "najlepsze trafienia" w usłudze Microsoft Teams jest jeszcze w fazie rozwoju. Wprowadzenie jej do ogólnodostępnego programu ma nastąpić najwcześniej pod koniec sierpnia tego roku. Można wysnuć wniosek, że przedstawiciele firmy Microsoft chcą zdążyć z wdrożeniem przed wrześniem, kiedy to uczniowie wrócą do szkoły.

