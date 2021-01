Microsoft Teams od marca z funkcją "Dynamic view". Czyli?

Microsoft rozwija Teams i co chwila zapowiada nowe funkcje. Najnowsza, czyli "Dynamic View", ma sprawić, że komunikator stanie się bardziej interaktywny. Wiemy, na czym będzie polegać jego działanie.

W ubiegłym roku Microsoft wzbogacił Teams w funkcję "Together", dzięki której można gromadzić uczestników spotkania w jednym, wirtualnym miejscu. Sprawuje się świetnie, ale nie nadaje do każdego spotkania. "Dynamic View" ma być alternatywą, umożliwiającą większe zaangażowanie uczestników. Na przykład pozwoli na zobaczenie wszystkim udostępnianych treści - wówczas obraz zostanie zmieniony tak, aby treści zostały wyeksponowane na pierwszym planie, ale było zarazem widać uczestników. Ma to umożliwić lepsze zaprezentowanie pomysłów i oglądanie reakcji na nie w czasie rzeczywistym.

Teams - Dynamic View

Jak zdradzam w tytule, funkcja ta pojawi się już w marcu. Pisząc o niej na firmowym blogu, Microsoft zdradził, że pracuje także nad "trybem oszczędnym" dla Teams. Jest on przeznaczony dla osób mających wolne lub limitowane połączenie internetowe. Ma ograniczać ilość wysyłanych i odbieranych danych, równocześnie dbając o to, aby wszystkie ważne treści dotarły do korzystającego z trybu odbiorcy. Ta funkcja ma pojawić się w komunikatorze w przeciągu kilku kolejnych tygodni i będzie można ją włączyć zarówno poprzez ustawienia, jak i menu profilowe.

