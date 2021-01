Microsoft Teams otrzyma dwie kolejne funkcje

Podsumowanie spotkania oraz nowe sposoby prezentacji to dwie nowe funkcje, które wkrótce pojawią się w komunikatorze Microsoftu. Jak będą wyglądać w praktyce?

Funkcja podsumowania spotkania została zapowiedziana przez Microsoft jeszcze w 2020 roku i nie jest zaskoczeniem. Jak sugeruje to sama nazwa, umożliwia dostęp użytkowników do zapisów wideo spotkań, czatów, wykonywanych notatek oraz transkrypcji. Przyda się przede wszystkim tym osobom, które przegapiły spotkanie lub dołączyły do niego w trakcie. Może mieć bardzo pozytywne oddziaływanie na uczniów i studentów, pozwalając na łatwy powrót do omawianych na lekcjach zdalnych tematów. Dostęp do podsumowania znajduje się z zakładce czatu Teams. Microsoft zapowiada, że funkcja ta pojawi się do końca lutego u wszystkich, a pierwsi użytkownicy otrzymają ją jeszcze w styczniu.

W przypadku prezentacji trwają prace nad nowym trybem wyświetlania, nazwanym roboczo "presenter view". O co w nim chodzi? Ma oferować nowy sposób pokazywania kolejnych grafik w PowerPoincie - będzie można przeglądać prezentację, a równocześnie podglądać notatki i kolejne slajdy. Użytkowników będzie mógł między nimi przeskakiwać i - w razie potrzeby - wykonywać notatki. W przypadku tej funkcji nie podano daty jej wprowadzenia, ale prace są podobno na bardzo zaawansowanym etapie.

Źródło: Windows Latest