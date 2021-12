Microsoft Teams otrzyma nową funkcję. Ma pozwolić lepiej się skupić

A na czym będzie polegać?

Teams to komunikator używany codziennie przez miliony użytkowników na całym globie. Oznacza to, że Microsoft cały czas wprowadza nowe poprawki i funkcje zwiększające możliwości interakcji oraz komfortu użytkowania. Najnowsze plany mówią o dodaniu możliwości wyłączenia okienka z widokiem użytkownika - znajduje się ono w prawym dolnym rogu podczas rozmów. Jeśli ktoś nadal będzie chciał siebie widzieć, nie musi niczego zmieniać, a nawet więcej - będzie możliwe przesunięcie okienka w dowolne miejsce na ekranie. Ponoć ludzie narzekali na to, że widzenie swoich twarzy w okienku znacznie ich rozprasza podczas spotkań. Cóż - wierzymy na słowo. Nowość ma zostać wprowadzona jeszcze w tym miesiącu, a najpóźniej - w styczniu 2022 roku.

Na tym nie koniec. Ma zostać także dodana funkcja udzielania permanentnego zezwolenia aplikacjom firm trzecich na działanie wraz z Teams. To oznacza, że będzie można jednokrotnie zezwolić na dostęp kamerze, mikrofonowi czy lokalizacji, aby za każdym razem nie pojawiało się pytanie o zgodę. Funkcja ta jest już gotowa i została zaimplementowana w webowej wersji Teams, a w tym miesiącu trafi także do apliakcji desktopowej i mobilnej.

Źródło: WindowsLatest