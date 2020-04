Microsoft Teams - przekroczono liczbę 75 mln aktywnych użytkowników

Teams zyskał aż 30 mln użytkowników w ciągu miesiąca. Satya Nadella ma duże powody do zadowolenia.

Przed wybuchem pandemii Microsoft Teams radził sobie dobrze, ale bez rewelacji. Strzałem w dziesiątkę okazało się udostępnienie usługi za darmo po jej wybuchu, kiedy to większość firm przeniosła działanie do sieci. Miesiąc temu liczba osób, które codziennie aktywnie korzystały z Teams, wynosiła 44 miliony, obecnie jest to 75 milionów, o czym poinformował osobiście szef Microsoftu, Satya Nadella. Przypominamy, że w ciągu pierwszego tygodnia od udostępnienia usługi za darmo liczba jej użytkowników podskoczyła aż o 12 milionów. Producent nie zamierza osiadać na laurach - planowane nowe funkcje mają przyciągać kolejnych użytkowników. Nadella posumował obecną sytuację: "w ciągu dwóch miesięcy pandemii Covid-19 dokonała się cyfrowa transformacja zaplanowana na dwa lata".

Ponadto zapowiedział lepszą integrację Teams z Microsoft 365, które zastąpiło Office 365. Oznacza to, że użytkownicy jednego będą zarazem użytkownikami drugiego. W planach Microsoftu jest także udostępnienie wersji Teams dla użytkowników domowych jako części Office 365. Obecnie największą konkurencją dla Teams jest Zoom, który ma 200 milionów dziennych użytkowników, a w spotkaniach bierze udział 300 mln osób. W przypadku Teams jest to 200 milionów. Nie zapominajmy jednak, że w obu przypadkach liczenie może być trochę mylące - jeśli weźmiesz w ciągu jednego dnia udział w pięciu spotkaniach poprzez Teams lub Zoom, system zliczy to jako pięciu użytkowników.

Inne narzędzie do kooperacji online, Slack, również zaliczył wzrost użytkowników - w marcu doszło tam 9000 klientów płacących za korzystanie z usługi, a łącznie jest to 12 milionów osób.

Źródło: BussinessInsider