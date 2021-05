Microsoft Teams stanie się jeszcze bardziej spersonalizowany

Aktualizacje aplikacji Teams od Microsoftu wkrótce pozwolą każdemu tworzyć niestandardowe sceny i nowe doświadczenia podczas współpracy.

Korzystanie z Microsoft Teams może już wkrótce stać się o wiele bardziej angażujące dzięki szeregowi aktualizacji zapowiedzianych przez firmę. Połączenia wideokonferencyjne dla wielu osób mają pozostać częścią codziennej pracy i życia prywatnego, dlatego Microsoft chce zapewnić, że jego platforma będzie mogła zaoferować bardziej osobiste doświadczenia.

Aktualizacje obejmują m.in. otwarcie MS Teams na deweloperów, ułatwiając tworzenie przyjemniejszych, bogatszych doświadczeń związanych ze spotkaniami dzięki spersonalizowanym aplikacjom i usługom. Platforma obsługuje aplikacje innych firm od kilku miesięcy, a teraz będzie się skupiać na tym, aby zachęcić więcej deweloperów do pracy nad "nową klasą" - aplikacjami współpracy.

Aby jeszcze bardziej ułatwić tworzenie aplikacji do współpracy, udostępniamy nowe możliwości integracji i ulepszone narzędzia programistów dla warstwy organizacyjnej.

Obejmuje to nowy, ulepszony zestaw narzędzi Microsoft Teams Toolkit dla Visual Studio i Visual Studio Code. Obsługując React, SharePoint Framework (SPFx) lub .NET, zestaw narzędzi ma oferować deweloperom znajome środowisko z nowymi aktualizacjami. Obejmować mają uwierzytelnianie jednowierszowe, integrację Azure Functions oraz jednowierszowego klienta Microsoft Graph, a także usprawniony hosting do IDE i CLI.

Po zakończeniu prac, nowo uruchomiony Developer Portal ułatwi programistom rejestrację i konfigurację aplikacji z jednego dedykowanego narzędzia konsoli zarządzania aplikacjami, dostępnego przez Internet lub w samym Teams.

Microsoft planuje wprowadzić nowe narzędzia dla deweloperów

Poza dodatkowymi aplikacjami, zmiany pozwolą użytkownikom na tworzenie niestandardowych scen w trybie Together Mode za pomocą nowego narzędzia do projektowania scen. Microsoft Teams otrzyma również nowy zestaw interfejsów API, co według firmy "zapewni dostęp w czasie rzeczywistym do strumieni audio i wideo w celu tworzenia scenariuszy takich jak transkrypcja, tłumaczenie, sporządzanie notatek, zbieranie informacji i wiele innych".

Jest też większa interoperacyjność z Azure Communication Services dla mile widzianego wzmocnienia pracy w chmurze, możliwość budowania komponentów dla większego zaangażowania mobilnego oraz szansa na tworzenie aplikacji bez potrzeby pisania choćby kawałka kodu HTML lub CSS dzięki wykorzystaniu Adaptive Cards jako warstwy UI.