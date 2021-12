Microsoft Teams uniemożliwia kontakt z numerami alarmowymi! [AKTUALIZACJA 13.12.2021[

Wybrani użytkownicy smartfonów z Androidem z zainstalowaną aplikacją Microsoft Teams nie mogą wykonywać połączeń alarmowych!

Możliwość połączenia z numerami alarmowymi to podstawowa funkcjonalność każdego telefonu komórkowego i smartfona. Do jej działania nie potrzebna jest nawet obecność aktywnej karty SIM. Niestety posiadacze wybranych urządzeń z Androidem mają problem z połączeniami z numerami alarmowymi, a winna jest aplikacja Microsoft Teams.

Google Pixel 3 XL Źródło: PCWorld.com

Z najnowszych raportów wynika, że posiadacze urządzeń Google Pixel 3 z zainstalowaną aplikacją Microsoft Teams nie są w stanie łączyć się z numerem 911, który jest numerem alarmowym w całych Stanach Zjednoczonych.

Jeden z użytkowników Reddita przekonał się na własnej skórze o występującym problemie. Po połączeniu z numerem alarmowym urządzenie zawiesiło się. Telefon wysłał lokalizację do służb ratowniczych, ale komunikacja głosowa była niemożliwa. Smartfon utknął na ekranie aplikacji telefon. Dopiero restart systemu odwiesił urządzenie. W międzyczasie poszkodowany wybrał numer alarmowy z telefonu stacjonarnego.

Po całej sprawie i umieszczeniu jej opisu na Reddicie rozpoczął się proces analizy zdarzenia. Smartfon oraz logi operatora sieci komórkowej Verizon nie wykazały obecności połączenia na numer alarmowy. Google zebrało od użytkownika dodatkowe dane, aby dokładnie przyjrzeć się całej sprawie.

Właśnie dowiedzieliśmy się co spowodowało, że smartfon nie był w stanie połączyć się z numerem alarmowym. Według wyszukiwarkowego giganta błąd występuje na smartfonach z zainstalowaną aplikacją Microsoft Teams, w której użytkownik nie zalogował się na żadne konto. Nieskonfigurowany program wchodzi w interakcję z aplikacją Telefon.

Google oraz Microsoft obiecały jak najszybsze wdrożenie rozwiązania, który naprawi występujący wyżej błąd. Prawdopodobnie będzie to aktualizacja aplikacji Microsoft Teams. Google zwraca również uwagę do użytkowników Androida 10 lub nowszego. Sugeruje się zalogowanie do konta na Teams lub odinstalowanie aplikacji.

AKTUALIZACJA 13.12.2021

Microsoft uporał się z problemami z aplikacją Microsoft Teams na Androida. Zaledwie cztery dni po odkryciu niezwykle niebezpiecznej luki w oprogramowaniu wydano aktualizację o numerze 1416/1.0.0.2021194504. Rozwiązuje ona problem, który uniemożliwił wykonywanie połączeń alarmowych na wybranych smartfonach z Androidem 10 lub nowszym, które miały zainstalowaną aplikację Teams bez podpiętego żadnego konta.

Również Google przygotowuje się do wprowadzenia swojej aktualizacji, która ma zapobiec możliwości wystąpienia wyżej wymienionych problemów w przyszłości. Łatka zostanie opublikowana 4 stycznia 2021 roku.