Microsoft Teams w Windows 11 - nowe funkcje

Firma Microsoft zdecydowała się wprowadzić integrację programu Teams z systemem. Użytkownicy mają dostęp do oddzielnych usług Chat i Meet. Jak to wygląda?

Firma Microsoft postanowiła jeszcze bardziej uprościć korzystanie z ich autorskiego programu służącego do komunikacji Microsoft Teams. Tym razem stwierdzili, że następnym krokiem będzie dodanie go do paska zadań, co nazwano integracją Microsoft Teams z systemem Windows 11. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest ona podobna do Skype Meet Now, ale ogólne wrażenia są znacznie lepsze. Dzieje się tak, ponieważ aplikacja ta jest oparta na Microsoft Teams 2.0, który jest obsługiwany przez WebView Microsoft Edge w wersji Chromium.

Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, Teams Chat oferuje dwie funkcje: Meet (rozmowy wideo) oraz Chat (rozmowy tekstowe). Na ten moment jedynie co można robić to wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe. Funkcja spotkać wideo jeszcze nie została zaimplementowana, ale firma Microsoft zapowiedziała, że niedługo będzie. Co ciekawe, integracja usługi jest bezpłatna, podobnie jak wykrywanie kontaktów. Poza tym zaimplementowano synchronizację znajomych ze Skype oraz Outlook, aby jeszcze prościej komunikować się z przyjaciółmi, rodziną i współpracownikami. Oprócz tego, program umożliwi także obsługę udostępniania ekranu, ustawień statusu i nie tylko. Co najważniejsze jednak, Microsoft Teams ma być teraz dużo szybszy, przy jednoczesnym utrzymaniu mniejszego zużycia pamięci.

Na dzień dzisiejszy integracja Microsoft Teams z systemem jest dostępna jedynie dla testerów z programu Windows Insider, dokładnie tych, którzy sprawdzają najnowszą aktualizację Windows 11. Zwykli konsumenci będą musieli na sprawdzenie nowości poczekać aż do premiery nowej generacji Windows, która odbędzie się prawdopodobnie w październiku tego roku.

