Microsoft Teams - w końcu nadchodzi wsparcie dla multikont

Z pewnością ucieszysz się z nowego ogłoszenia, jeżeli jesteś posiadaczem kilku kont Microsoft Teams. Nadchodzą nowe funkcje dla użytkowników komercyjnych!

Firma Microsoft ostatnio mocno zaangażowała się w ulepszanie programu Microsoft Teams. Ostatnio pisaliśmy o funkcji Hard Mute, która ma być pomocna dla organizatorów spotkań. Na tym jednak firma nie poprzestała, bo zapowiadają nowe i ciekawe aktualizacje!

Jeżeli pracujesz dla wielu firm, lub studiujesz na kilku uczelniach to z pewnością jesteś posiadaczem kilku kont Microsoft. Do tej pory w takiej sytuacji należało ręcznie przelogowywać się między kontami, co zajmowało sporo czasu. Firma Microsoft ogłosiła, że testuje nową sekcję w programie Teams, która umożliwi łączenie/dodawanie nowych kont i swobodne przełączanie się między nimi. Funkcja zostanie udostępniona wszystkim jeszcze w tym roku, lub na początku przyszłego.

Ponadto firma Microsoft ogłosiła, że pracuje nad ulepszeniem linków zapraszających do spotkania. Użytkownicy, którzy z nich skorzystają będą mieli dostęp do czatów, plików, notatek nawet po zakończeniu wydarzenia. Obecnie nie mają takiej możliwości.

Według najnowszych informacji zmieni się dozwolona liczba uczestników spotkań. W listopadzie tego roku limit ma zostać zwiększony do 1000 osób jednocześnie. Dodatkowo w tej samej aktualizacji firma Microsoft ma zamiar wprowadzić nowe opcje ustawień urządzeń audio i wideo.