Microsoft Teams w końcu z możliwością ustawienia tła

Microsoft poszedł w ślady Zoom i wprowadza możliwość ustawienia tła w trakcie wideokonferencji.

Użytkownicy Microsoft Teams mogli jak do tej pory zazdrościć osobom korzystającym z Zoom możliwości zmiany tła w wideokonferencjach, jednak producent niespodziewanie dodał taką opcję do swojej usługi. Co ciekawe, była ona zapowiadana już od roku, jednak dopiero nagły wzrost liczby użytkowników usługi sprawił, że Microsoft w końcu zakończył prace nad tym aspektem. Poinformował o tym wczorajszej nocy poprzez oficjalne konto na Twitterze. Nie podał jednak informacji, na jakich platformach funkcja będzie wspierana, ani czy otrzymają ją wszyscy użytkownicy.

Konkurencyjny Zoom ma taką możliwość od samego początku - użytkownik może używać klipu wideo (jest zapętlony) lub statycznej grafiki (zobacz nasz poradnik - "Jak zmienić tło w Zoom, Microsoft Teams i Skype - wideokonferencje w warunkach domowych"). W Teams zostanie wprowadzone podobne rozwiązanie - SI zadba o to, aby tło było w odpowiedniej "odległości" od użytkownika, dzięki czemu zyska się miły dla oka efekt wizualny. Niestety, jak na razie nie wiemy, jak prezentuje się sytuacja z nagraniami wideo.

Obojętnie od tego, z jakiego komunikatora korzystasz, zadbaj o porządna kamerkę internetową do wideokonferencji.