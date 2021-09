Microsoft, Uber i Ubisoft - tych marek nienawidzi świat. A kogo Polska?

Raport, na podstawie którego wysunięto to stwierdzenie, opiera się na analizie ponad miliona tweetów. Czy warto w niego wierzyć?

RAVE Reviews postanowiło sprawdzić, które marki są najbardziej znienawidzone na świecie. Badanie opierało się na tweetach użytkowników, a przeanalizowano ich ponad milion. Zatem wyniki niekoniecznie są reprezentatywne - nie każdy korzysta z tej platformy do wyrażania własnego zdania. Ba, można powiedzieć śmiało, że nie robi tego większość osób. Można zatem powiedzieć, że są to tytuły "najbardziej znienawidzonych przez użytkowników Twittera marek" i w ten sposób możemy potraktować zestawienie jako ciekawostkę.

A więc w kategorii "wielkich firm technologicznych" liderem został Microsoft - w 22 krajach świata był na pierwszym miejscu pod względem krytyki. Ale zaraz za nim uplasowali się dwaj inni giganci - Facebook oraz Google. Jak się okazuje, w Polsce bardzo nie lubimy sieci społecznościowej Marka Zuckerberga - w naszym kraju to ona zyskała największy hejt użytkowników. 43,75% tweetów na jej temat było negatywnych. Wyprzedza nas pod tym względem Belgia (46,15%), a wszystkich deklasuje Hong Kong - 85%.

Jeśli chodzi o gaming, Ubisoft "wygrał" aż w 23 krajach, ale w USA, Australii i Kanadzie wyprzedził go Game Freak - producent m.in. Pokemon RPG. Ubisoft wygrał w Polsce, gdzie negatywnie o nim pisano w 57,15% tweetów, a w Austrii hejt osiągnął kolosalny poziom 93,33%! Patrząc na poniższą infografikę widzimy nie tylko Ubisoft, ale wiele innych marek, włącznie z... Atari - co jest powiązane z Ghaną, aczkolwiek hejt tam wynosi 0%. Jak to rozumieć? Cóż, może użytkownicy Twittera z tamtego kraju wspominają tę markę i to wyłącznie pozytywnie?

Raport obejmuje także zestawienie najbardziej znienawidzonych marek w USA - co dotyczy wszystkich marek z każdej dziedziny. I tu zaskoczenie - pierwszy jest Uber (48,35%), a na drugim miejscu... LEGO (46,43%). Dalej Sony, Microsoft, Netflix, Red Bull i Nestle. W Polsce w "hejcie ogólnym" dominuje Tesla - 55,56%. Czyli jest o tej marce więcej negatywnych tweetów, niż o Facebooku.

Zestawienie obejmowało także najbardziej znienawidzone sieci fast-foodów, ale wynik Polski nie został pokazany. Jest natomiast jedna ciekawostka z Zimbabwe - Pepsi zyskało tam 100% negatywnych tweetów. W Stanach liderem hejtu jest sieć Domino, w Rosji Starbucks, a w Chinach - Subway.

